Умер Владимир Этуш

Актер, народный артист СССР Владимир Этуш
скончался в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС
со ссылкой на Кирилла Крока, директора Театра им.Вахтангова
, где служил актер.
По словам Крока, Этуш умер в больнице, куда был доставлен накануне. Дата и место прощания будут объявлены позднее.
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны поступил на курсы военных переводчиков в Ставрополье. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. В 1944 году был тяжело ранен и после выхода из госпиталя демобилизовался.
В 1945 году, после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина, пришёл работать в Театр имени Евгения Вахтангова. Самая заметная роль в начале творческого пути – слуга Лаунс в комедии Шекспира «Два веронца». Среди других ранних работ - Дорогомилов («Кирилл Извеков» К. Федина), полицейский Меньос («Ангела»), Бригелла («ПринцессаТурандот» К. Гоцци).
Параллельно с работой в театре с 1953 года снимался в кино, исполнял преимущественно острохарактерные и комедийные роли – товарищ Саахов из «Кавказской пленницы
», инженер Брунс из «12 стульев
», стоматолог Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию
».
На счету актера – около 40 ролей в кино. И еще больше в театре, в котором он служил на протяжении многих лет. Одной из последних его театральных работ стал спектакль «Бенефис», который был снят из репертуара
Театра Вахтангова в феврале этого года – по причине плохого самочувствия артиста.