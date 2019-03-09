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Умер Владимир Этуш

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Новости театра >>
9 марта 2019
Актер, народный артист СССР Владимир Этуш скончался в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Кирилла Крока, директора Театра им.Вахтангова, где служил актер.

Умер Владимир Этуш

По словам Крока, Этуш умер в больнице, куда был доставлен накануне. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны поступил на курсы военных переводчиков в Ставрополье. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. В 1944 году был тяжело ранен и после выхода из госпиталя демобилизовался.

В 1945 году, после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина, пришёл работать в Театр имени Евгения Вахтангова. Самая заметная роль в начале творческого пути – слуга Лаунс в комедии Шекспира «Два веронца». Среди других ранних работ - Дорогомилов («Кирилл Извеков» К. Федина), полицейский Меньос («Ангела»), Бригелла («ПринцессаТурандот» К. Гоцци).

Параллельно с работой в театре с 1953 года снимался в кино, исполнял преимущественно острохарактерные и комедийные роли – товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», инженер Брунс из «12 стульев», стоматолог Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

На счету актера – около 40 ролей в кино. И еще больше в театре, в котором он служил на протяжении многих лет. Одной из последних его театральных работ стал спектакль «Бенефис», который был снят из репертуара Театра Вахтангова в феврале этого года – по причине плохого самочувствия артиста.
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