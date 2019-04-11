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«Буду делать тебя звездой»: в Москве покажут спектакль о харрасменте

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Новости театра >>
11 апреля 2019
Команда международного театрального проекта «Буду делать тебя звездой» и проект «Рихтер» 12, 13 апреля в 19.00 и 21.00 представят публике серию премьерных московских показов. В основе проекта — пьеса «Слушай, я умираю» француза Антона Бонничи и документальный материал, собранный режиссёром Еленой Смородиновой из интервью с участницами команды.

«Буду делать тебя звездой»: в Москве покажут спектакль о харрасменте
фото: Пресс-служба спектакля

Как сообщает актриса Юлия Хамитова, пьеса Бонничи о киноиндустрии победившего феминизма изучает роль и положение женщины в современном кинопроизводстве. Помещённая в российский контекст «Слушай, я умираю» служит отправной точкой для рефлексии участниц проекта о травмах, полученных во время работы в театре и кино. В столкновении с документальными монологами текст Бонничи оказывается поводом для разговора о гендерном неравенстве, насилии внутри профессии, границах свободы и компромиссах, а также о незащищённости женщины в современном обществе, где по-прежнему не существует четких механизмов защиты от домогательств. И если в Европе и Америке женщины громко заявляют о своих правах, то в России они чаще продолжают выбирать молчание. В «Буду делать тебя звездой» женщины говорят прямо.

Впервые эскиз спектакля, совместная работа Бонничи и Смородиновой, был показан в феврале 2018-го в Галерее на Солянке, а затем в Париже в арт-пространстве Pave D'Orsay с успехом прошла премьера при участии перформеров из Франции, Великобритании, Америки, России и Румынии.



«Сначала появилась русско-французская лаборатория, которую мы придумали на троих с двумя актрисами, Катей Дар и Юлей Хамитовой. Мы хотели привести в Москву наших французских друзей, устроить мастер-классы, обменяться опытом и попробовать поработать с пьесой Антона. Будущее мы не планировали и уж тем более не собирались делать постановку о насилии или о харрасменте. Тем более, Вайнштейн тогда ещё не обеспечивал трафик. После второй репетиции я спросила у актрис, а почему они пришли в этот проект, как у них отзывается пьеса Антона. И вдруг одна из актрис рассказала мне, как её изнасиловали на первом курсе, и всё. Девочки вдруг стали говорить, и я понимала, что мы не можем это игнорировать. Больше всего меня поразила случайная фраза другой участницы: "Если ты идёшь в эту профессию, ты должна быть к этому готова. Это – нормально. У каждого сидящего в комиссии на экзамене в театральном на тебя должно встать – хотя бы в мыслях". Мы решили, что не можем это игнорировать. Вообще довольно грустно и, наверно, симптоматично, что ироничный и смешной текст в наших реалиях обернулся такой рефлексией», — рассказала о премьере Елена Смородинова.

Помимо Дар и Хамитовой, в спектакле заняты Наргиза Абдуллаева, Марина Бойко, Мария Денкова, Евгения Миляева, Анна Некрасова, Марина Панфёрова, Анастасия Попкова, Анна Небо и Евгения Веснина. Художник — Александра Алексеева. Билеты можно приобрести здесь.
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Ссылки по теме
Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами
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театральная премьера
персоны
Наргис АбдулаеваМарина БойкоЕкатерина ДарМария ДенковаЕвгения МиляеваАнна Некрасова (II)Марина ПанфёроваАнастасия ПопковаЮлия Хамитова

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