МХАТ им. Горького готовится к «Последнему герою»

«В нулевые годы один из фестивалей «Новая драма» проходил под слоганом «Ищем героя!». У меня до сих пор хранится футболка с этой надписью. Этого героя мы, простите за наглость, сегодня нашли. И предъявляем зрителю. Не психопата-бандита, не невротика-интеллектуала, не усталого олигарха, не фрондирующего хипстера, а героя прямого действия. Человека, который отвечает за выживание социума», – отмечает Бояков.
«Последний герой» – реалистическая пьеса, отсылающая к событиям исторического масштаба. Герой пьесы – бывший офицер-ракетчик, ветеран тайной советской войны во Вьетнаме. Распад державы прокатился по нему таким же катком, как и по другим его сверстникам-старикам. Социальная драма накладывается у него на драму семейную – конфликт с сыном. Однако, когда ситуация становится критической, когда на кону жизнь многих, именно главные герои становятся «последними героями».
«В пьесе встречаются три поколения: старики, взрослые люди и молодежь… И это три отдельные группировки и тусовки пересекаются в конфликтных ситуациях, которые подбрасывает им жизнь… И все они, по-своему, современны. Современные «восьмидесятилетние», «сороколетние» и «двадцатилетние», – говорит режиссер Руслан Маликов.