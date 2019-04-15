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МХАТ им. Горького готовится к «Последнему герою»

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Новости театра >>
15 апреля 2019
Премьера спектакля «Последний герой» по пьесе Ивана Крепостного в постановке Руслана Маликова пройдет на сцене МХАТ им. Горького под руководством Эдуарда Боякова 19 апреля, сообщает пресс-служба театра.

МХАТ им. Горького готовится к «Последнему герою»
фото: mxat-teatr.ru

«В нулевые годы один из фестивалей «Новая драма» проходил под слоганом «Ищем героя!». У меня до сих пор хранится футболка с этой надписью. Этого героя мы, простите за наглость, сегодня нашли. И предъявляем зрителю. Не психопата-бандита, не невротика-интеллектуала, не усталого олигарха, не фрондирующего хипстера, а героя прямого действия. Человека, который отвечает за выживание социума», – отмечает Бояков.

«Последний герой» – реалистическая пьеса, отсылающая к событиям исторического масштаба. Герой пьесы – бывший офицер-ракетчик, ветеран тайной советской войны во Вьетнаме. Распад державы прокатился по нему таким же катком, как и по другим его сверстникам-старикам. Социальная драма накладывается у него на драму семейную – конфликт с сыном. Однако, когда ситуация становится критической, когда на кону жизнь многих, именно главные герои становятся «последними героями».

Главные роли в спектакле исполняют народный артист России Иван Криворучко и Лидия Кузнецова.

«В пьесе встречаются три поколения: старики, взрослые люди и молодежь… И это три отдельные группировки и тусовки пересекаются в конфликтных ситуациях, которые подбрасывает им жизнь… И все они, по-своему, современны. Современные «восьмидесятилетние», «сороколетние» и «двадцатилетние», – говорит режиссер Руслан Маликов.
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