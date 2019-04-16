«Школа современной пьесы» покажет в Берлине реалити-шоу

Берлинский филиал московского театра «Школа современной пьесы» 19 и 20 апреля покажет в Российском доме науки и культуры два спектакля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…» и «Город» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Германии.
фото: neglinka29.ru
19 апреля публика попадет в реалити-шоу спектакля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…», которое развернется в антураже модного московского ресторана «Зимний Эрмитаж». Герои будут импровизировать прямо на глазах у зрителей и разыгрывать ситуации в зависимости от реплик, которые они услышат от партнеров по сцене. Курьезы и ссоры, объяснения в любви и неожиданные поступки – артисты разыграют оригинальные комбинации сюжетов, написанных авторами спектакля Евгением Гришковцом и Иосифом Райхельгаузом.
20 апреля труппа представит спектакль «Город» – экзистенциальную драму современного человека, который рефлексирует, хочет разобраться в себе, своих поступках, разочарованиях и целях. Герой пьесы Евгения Гришковца придавлен мегаполисом – ему кажется, что лишь уехав из города он сможет начать новую страницу жизни. Куда ехать – не важно, главное – уехать «отсюда», где все представляется суетным, шумным и бессмысленным. Разговаривая с женой, другом и отцом, герой раскрывает сложный образ горожанина, в котором зрители узнают самих себя.
Спектакль «Город» шел в театре «Школа современной пьесы» с 2002 по 2017 год, участвовал в международных фестивалях. Режиссер Иосиф Райхельгауз получил за создание постановки премию Москвы. С 2019 года спектакль возобновлен в театре в новом актерском составе.