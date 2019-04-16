«Нуреев» Кирилла Серебренникова стал лучшим балетным спектаклем на «Золотой маске»

Постановка стала лучшей в категории балетных спектаклей. Награду получили хореограф Юрий Посохов и Кирилл Серебренников, который лично пришел на церемонию вручения премии. Кроме того, Посохова также назвали лучшим балетмейстером, а Вячеслав Лопатин, исполнивший в спектакле партию Ученика, был награжден «Золотой маской» за лучшую мужскую роль.
За лучшую женскую роль в балете отметили Екатерину Крысанову за спектакль «Ромео и Джульетта», который, как и «Нуреев», идет на сцене Большого театра. Этот же спектакль победил и в номинации лучшая работа дирижера (Павел Клиничев). Лучшим спектаклем в современном танце стал «Минус 16» Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.