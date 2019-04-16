Дарья Мороз получила «Золотую маску» как лучшая актриса

Дарья Мороз
отмечена премией «Золотая маска» как лучшая актриса в драме – ее отметили за роль Тузенбаха в спектакле «Три сестры» Константина Богомолова
(МХТ им. А.П.Чехова
), сообщается на сайте
награды.
фото: mxat.ru
Исполнителем лучшей мужской роли в драме назван Камиль Тукаев
, сыгравший Креона в спектакле «Антигона» Воронежского Камерного театра
. За роли второго плана «Золотые маски» достались Валерии Прокоп
(«Время секонд хэнд», Театр драмы
, Омск) и Антону Пахомову
(«Старый дом», Центр драматургии и режиссуры
, Москва).
В оперных категориях за лучшие роли наградили Винса И
(«Триумф Времени и Бесчувствия») и Наталью Мурадымову
(«Енуфа»). Обе постановки шли на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
. В блоке оперетт и мюзиклов «Золотые маски» достались Игорю Ладейщикову
и Юлии Дякиной
за работу в постановке «Орфей & Эвридика» Екатеринбургского Театра музыкальной комедии
и Агате Вавиловой («Граф Монте-Кристо», Театр музыкальной комедии
, Санкт-Петербург).