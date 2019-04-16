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Дарья Мороз получила «Золотую маску» как лучшая актриса

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Новости театра >>
16 апреля 2019
Дарья Мороз отмечена премией «Золотая маска» как лучшая актриса в драме – ее отметили за роль Тузенбаха в спектакле «Три сестры» Константина Богомолова (МХТ им. А.П.Чехова), сообщается на сайте награды.

Дарья Мороз получила «Золотую маску» как лучшая актриса
фото: mxat.ru

Исполнителем лучшей мужской роли в драме назван Камиль Тукаев, сыгравший Креона в спектакле «Антигона» Воронежского Камерного театра. За роли второго плана «Золотые маски» достались Валерии Прокоп («Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск) и Антону Пахомову («Старый дом», Центр драматургии и режиссуры, Москва).

В оперных категориях за лучшие роли наградили Винса И («Триумф Времени и Бесчувствия») и Наталью Мурадымову («Енуфа»). Обе постановки шли на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В блоке оперетт и мюзиклов «Золотые маски» достались Игорю Ладейщикову и Юлии Дякиной за работу в постановке «Орфей & Эвридика» Екатеринбургского Театра музыкальной комедии и Агате Вавиловой («Граф Монте-Кристо», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).
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