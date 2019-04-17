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Екатерина Гусева споет в рок-опере «Карамазовы»

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17 апреля 2019
В Театральном центре «На Страстном» 30 апреля и 24 мая состоится премьера рок-опера «Карамазовы», сообщает пресс-служба спектакля.

Екатерина Гусева споет в рок-опере «Карамазовы»

Автором идеи выступил актер Александр Рагулин, известный по мюзиклу «Граф Орлов» и постановкам Российского академического молодежного театра. В «Карамазовых» Рагулин также исполнит роль старшего брата Дмитрия. Алексеем Карамазовым станет Денис Дэмкив, Федором – Владислав Погиба. Роль Ивана Карамазова 30 апреля исполнит Антон Арцев, а 24 мая – Игорь Балалаев.

Партия Грушеньки досталась Теоне Дольниковой, а в Катерину Ивановну 30 апреля перевоплотится Ольга Беляева, а 24 мая – Екатерина Гусева.
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персоны
Игорь БалалаевОльга Беляева (III)Екатерина ГусеваТеона ДольниковаДенис ДэмкивВладислав ПогибаАлександр Рагулин
театры
Театральный Центр «На Страстном»

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