Екатерина Гусева споет в рок-опере «Карамазовы»

В Театральном центре «На Страстном»
30 апреля и 24 мая состоится премьера рок-опера «Карамазовы», сообщает пресс-служба спектакля.
Автором идеи выступил актер Александр Рагулин
, известный по мюзиклу «Граф Орлов» и постановкам Российского академического молодежного театра. В «Карамазовых» Рагулин также исполнит роль старшего брата Дмитрия. Алексеем Карамазовым станет Денис Дэмкив
, Федором – Владислав Погиба
. Роль Ивана Карамазова 30 апреля исполнит Антон Арцев
, а 24 мая – Игорь Балалаев
.
Партия Грушеньки досталась Теоне Дольниковой
, а в Катерину Ивановну 30 апреля перевоплотится Ольга Беляева
, а 24 мая – Екатерина Гусева
.