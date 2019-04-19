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По чеховской «Драме на охоте» поставили мюзикл

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19 апреля 2019
29 апреля в 19.00 на сцене столичного Театра «Русская Песня» состоится премьера мюзикла «Хищники», представляющего собой музыкально-драматическую версию чеховской повести «Драма на охоте».

Согласно пресс-службе спектакля, зрители станут свидетелями истории, в которой скука и благополучие толкают героев на жестокие манипуляции, используя человеческие слабости.

По чеховской «Драме на охоте» поставили мюзикл
фото: Пресс-служба спектакля

В мюзикле, поставленном режиссёром Валерием Владимировым, заняты Иван Ожогин, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Наталия Быстрова, Любовь Тихомирова и Юлия Ваганова. Зрители услышат классическую музыку Михаила Глинки, Александра Гурилёва, Альфонса Гуэрчиа, Петра Булахова, Бориса Прозоровского, Ивана Васильева, Дмитрия Бортнянского, Евдокии Варженевской, Елизаветы Панченко и Татьяны Солнышкиной в современной, стильной обработке.

Для постановки изготовлено 33 авторских костюма, в действиях принимают участие около ста единиц реквизита, а саму премьеру подготовила большая команда Санкт-Петербургской театральной корпорации «Кот Вильям».
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Мюзиклтеатральная премьера
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