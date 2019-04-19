По чеховской «Драме на охоте» поставили мюзикл

29 апреля в 19.00 на сцене столичного
Театра «Русская Песня»
состоится премьера мюзикла
«Хищники»
, представляющего собой музыкально-драматическую версию чеховской повести
«Драма на охоте»
.
Согласно пресс-службе спектакля, зрители станут свидетелями истории, в которой скука и благополучие толкают героев на жестокие манипуляции, используя человеческие слабости.
фото: Пресс-служба спектакля
В мюзикле, поставленном режиссёром
Валерием Владимировым
, заняты
Иван Ожогин
,
Игорь Балалаев
,
Александр Пашутин
,
Наталия Быстрова
,
Любовь Тихомирова
и
Юлия Ваганова
. Зрители услышат классическую музыку
Михаила Глинки
,
Александра Гурилёва
,
Альфонса Гуэрчиа
,
Петра Булахова
,
Бориса Прозоровского
,
Ивана Васильева
,
Дмитрия Бортнянского
,
Евдокии Варженевской
,
Елизаветы Панченко
и
Татьяны Солнышкиной
в современной, стильной обработке.
Для постановки изготовлено 33 авторских костюма, в действиях принимают участие около ста единиц реквизита, а саму премьеру подготовила большая команда Санкт-Петербургской театральной корпорации «Кот Вильям».