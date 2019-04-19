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Виктория Исакова прочитает дневник Анны Франк под музыку группы «Аукцыон»

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Новости театра >>
19 апреля 2019
12 мая на основной сцене Московского театра имени Пушкина состоится показ спектакля-акции Семёна Серзина «Рок. Дневник Анны Франк» с участием Виктории Исаковой и музыкантов группы «Аукцыон». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Виктория Исакова прочитает дневник Анны Франк под музыку группы «Аукцыон»
фото: Пресс-служба театра имени Пушкина

Анна Франк — еврейская девочка, которая вместе со своей семьей скрывалась в Нидерландах от нацистского террора. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла от тифа, не дожив несколько дней до конца войны.

12 июня 2019 года Анне исполнилось бы 90 лет, но судьба распорядилась иначе — её жизнь оборвалась на шестнадцатом году. Это история стремительного взросления, попытка осознать природу ненависти потерявшего равновесие мира глазами подростка — сквозь проблемы взросления, первой влюблённости, непонимания близкими; отмотать страницы дневника как ленту кинофильма — от финала к началу, попытаться наперекор року и судьбе увидеть простую девочку, с её мечтами о будущем, страхами и надеждами.

За оформление постановки отвечают художник Софья Матвеева и видеохудожник Михаил Заиканов. Исполнительным продюсером числится Алексей Никитин. Спектакль-концерт пройдёт только один раз. Он будет посвящён Насрин Сотуде — иранской правозащитнице, которую 11 марта приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью.
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