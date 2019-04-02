Кристофер Уилдон готовит в Большом театре «Зимнюю сказку»

Большой театр на своей Исторической сцене выпускает балет «Зимняя сказка», созданный по мотивам пьесы Уильяма Шекспира на музыку британского композитора Джоби Тэлбота известным хореографом Кристофером Уилдоном. Премьерные показы пройдут с 4 по 7 апреля, сообщает ТАСС.
фото: Кристофер Уилдон/www.thestage.co.uk
«Зимняя сказка» – это не первая совместная работа Тэлбота и Уилдона, в 2007 году их сотрудничество началось с небольшого спектакля «Рай дураков», а в 2011 году они с большим успехом представили полнометражный балет «Приключения Алисы в Стране чудес». «Зимняя сказка» была поставлена Уилдоном в 2014 году для лондонского Королевского театра Covent Garden.
При этом Уилдон не впервые работает с Большим театром – в 2007 году он по заказу ГАБТ делал году одноактную постановку Misericordes (музыка Арво Пярта), навеянную сюжетными линиями «Гамлета».
Главные партии в новом балете репетируют Ольга Смирнова, Евгения Образцова, Кристина Кретова (Гермиона), Мария Виноградова, Дарья Хохлова, Александра Трикоз (Пердита), Денис Савин, Артем Овчаренко, Семен Чудин, Руслан Скворцов (Леонт), Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Дэвид Мотте Соарес (Флоризель), Эрик Сволкин, Александр Водопетов, Антон Савичев (Поликсинес) и другие.
В состав постановочной группы вошли дирижер Антон Гришанин, сценограф и художник по костюмам Боб Краули, видеодизайнер Дэниэл Броуди, художник по свету Наташа Кац.