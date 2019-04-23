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Тимофей Трибунцев перевоплотится в Бориса Годунова в постановке Дмитрия Крымова

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23 апреля 2019
10 октября текущего года в Музее Москвы состоится премьера спектакля Дмитрия Крымова «Борис», созданного по мотивам пушкинской исторической драмы «Борис Годунов». Для известного театрального режиссёра постановка станет первой работой в музейном пространстве, и в ней будут задействованы предметы из фондов Музея Москвы, уточняет пресс-служба спектакля.

Тимофей Трибунцев перевоплотится в Бориса Годунова в постановке Дмитрия Крымова
фото: Пресс-служба театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Образ Годунова в «Борисе» воплотит Тимофей Трибунцев. Василия Шуйского сыграет Михаил Филиппов. Ксения Раппопорт и Паулина Андреева предстанут в качестве Марины Мнишек, а Алине Ходжевановой и Марии Смольниковой досталась роль Лжедмитрия. В спектакле принимают участие Академический хор ветеранов «Москворечье», поэт Герман Лукомников и учащиеся московской школы искусств имени Балакирева. Продюсером выступает генеральный директор театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леонид Роберман. Билеты можно приобрести здесь.

Предыдущий театральный проект Крымова и Робермана «Безприданница», поставленный в «Школе драматического искусства», удостоился театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинациях «Лучший спектакль» (Крымов) и «Лучшая женская роль» (Смольникова). Специально для продюсера Леонида Робермана была введена номинация «За создание уникального негосударственного театра».

Репетиция спектакля
фото: Пресс-служба театрального агентства «Арт-партнер XXI»

«Я не знаю, что хранилось на Провиантских складах, где теперь находится Музей Москвы, но в советское время там был гараж Генштаба, конюшня правительственных машин, так называемых "членовозов" — огромных чёрных лимузинов, которые с феерической скоростью проносились иногда по улицам Москвы, приводя в столбняк все машины вокруг и вытягивая в струнку постовых милиционеров. Но ремонтировали их, как оказалось, совершенно прозаически: ещё лет восемь — девять назад я был в одном из помещений этого удивительного здания, построенного в середине 19 века в стиле ампир архитектором Стасовым, и видел на полу лужи ещё не высохшего машинного масла и прикреплённые по стенам надписи: "Ремонт карбюраторов", "Место слива отработанного масла" и тому подобные. Правительственные мерины, как оказалось (чуть не сказал "были тоже люди"!), состояли из тех же частей и были подвержены тем же болезням, что и наши бедные "Жигули", "Москвичи" и "Запорожцы". Особенно запомнились мне эти лужи густого машинного масла на полу огромного пространства, похожие на лужи чёрной плохой крови, спущенной много лет назад из тяжёлых туш этих правительственных монстров. Я ещё, помню, подумал: машины уже давно не ездят, исчезли куда-то вместе со своими хозяевами, а их кровь — вот она, тут, под ногами и не высыхает. Было в этом что-то даже мистическое. В общем, я не вижу причины не поставить в этом пространстве Пушкинского "Бориса Годунова" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, Михаилом Филипповым в роли Шуйского, Ксенией Раппопорт и Паулиной Андреевой в роли Мнишек. Ведь "Борис Годунов" — это про то, что человека уже нет, а кровь его есть. И никуда не девается», — рассказал об идее спектакля Дмитрий Крымов.

Репетиция спектакля
фото: Пресс-служба театрального агентства «Арт-партнер XXI»

«"Трагедия моя кончена; я перечел её вслух, один, бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!".
У каждого свой Эверест. Альпинисты-скалолазы покоряют свои вершины. Рестораторы мечтают о звезде Мишлена. Мореходы в погоне за пальмой первенства пускаются во все тяжкие. Киношники преклоняются (да чему они только ни преклоняются!). "Борис Годунов" – это наш Эверест, Мишлен, Оскар. Одним словом, наше всё. Эверест, не покорившийся ещё никому. Многие пытались на него взойти или хотя бы приблизиться к нему, но место для флага всё ещё свободно. Мы с режиссёром Дмитрием Крымовым решили это место занять и сделать наш 2019 год годом экспедиции по покорению театрального Эвереста. Завоевать Москву в Музее Москвы! Покорить вершину "Борис" и установить свой флаг. Да установить так, чтобы увидели все! Пушкин, перечитывая "Бориса Годунова", "бил в ладоши" один – мы будем играть и "бить в ладоши" вместе, – заявил Роберман. – Будет ли это "тот самый" "Борис Годунов"? Не думаю. Крымов – режиссёр, который покоряет вершины, идя своими неизведанными, непроторенными ещё никем тропами. Следовать каждой букве автора – неприемлемо для него. Надеюсь, что при всём уважении к Пушкину, "Борис" будет очередным хулиганством Дмитрия Крымова. Но в этот раз всё будет ещё более хулиганистым, ещё более дерзким… ещё более страшным. "Трагедия о беде московской" – у Пушкина. У нас – игровой метафорический театральный язык Крымова, который как никогда созвучен сегодня вольному, свободному стилю пушкинской трагедии. И всё же это не тот "Борис Годунов", что у Пушкина. Это идея взять Пушкина и сделать ещё шаг вперёд по сравнению с тем, что он сделал, и по сравнению с тем, что делает театр сегодня. Очень надеюсь, что этот прорыв случится, ведь с прошлым нашим проектом "Безприданница" – получилось».

По словам директора Музея Москвы Алины Сапрыкиной, они «рады стать соорганизатором этого проекта, который оживит в музейных залах одну из важных страниц московской истории. Особенно ценно для нас, что наш городской музей выходит за рамки традиционных форматов и выступает здесь не просто как площадка для постановки. Мне показалось интересным предложить, чтобы свою роль в спектакле сыграли исторические предметы из богатой и уникальной коллекции Музея Москвы. Я надеюсь, что наши артефакты помогут создать атмосферу погружения в древнюю российскую историю и станут новым средством для решения художественных задач, поставленных Дмитрием Крымовым, одним из лучших современных московских режиссёров».
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Паулина АндрееваДмитрий КрымовКсения РаппопортЛеонид РоберманМария СмольниковаТимофей ТрибунцевМихаил ФилипповАлина Ходжеванова
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Репетиция спектакля
Репетиция спектакля
Репетиция спектакля
Репетиция спектакля
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