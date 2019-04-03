В Москве покажут «Сны Босха»

Всемирно известный театр-цирк «7 пальцев» из Канады, подаривший спектакли «Следы», «Кухня» и «Пассажиры», представит в Москве свою известную постановку «Сны Босха», вдохновленную картинами голландского живописца Иеронима Босха. Российская премьера спектакля состоится 6 июня в Московском театре мюзикла, он будет идти всего 10 дней, сообщает пресс-служба театра.
фото: Московский театр мюзикла
«Не могу представить себе более подходящего жанра для одушевления картин Босха, чем современный цирк! Фантастическая природа и странные летающие существа, люди с их низменными страстями и божественной тягой к свету прямо просятся на театральную сцену, чтобы воплотиться в пластике концептуальной хореографии и акробатики», – отмечает автор идеи и режиссер Сэмюэль Тетро.
Премьера спектакля «Сны Босха» была приурочена к 500-летию со дня смерти художника, которое отмечалось в 2016 году. Постановка была признана одним из самых зрелищных проектов «7 пальцев» и получила восторженные отзывы прессы.
«Если бы Босх жил в наше время, он был бы непревзойденным кинорежиссером. В его работах натурализм и повседневная реальность сосуществуют с вымышленными чудовищами, священным огнем, взрывами и другими «спецэффектами». На нашем спектакле зрители почувствуют, как их то вовлекают в картины Босха, то снова отдаляют от них», – уверен видеограф и сценограф Анж Потье,