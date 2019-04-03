Фестиваль «Уроки Олега Табакова» пройдет с 14 по 22 апреля

Первый театральный фестиваль «Уроки Олега Табакова
» пройдет в рамках Года театра на родине актера в Саратове с 14 по 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
По данным правительства области, на фестиваль приедут актеры «Табакерки
» и театра имени В. Маяковского
, а также руководитель московского театра «Сатирикон
», народный артист РФ Константин Райкин
, который представит моноспектакль.
Жители смогут увидеть спектакли с участием столичных актеров, а также принять участие в мастер-классах театральных педагогов. Так, пройдут занятия в местном театральном институте по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, вокалу. Их проведут преподаватели Школы-студии МХАТ, Театрального училища имени Щукина. Одним из участников фестиваля станет народная артистка России Марина Зудина
.