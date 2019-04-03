Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль «Уроки Олега Табакова» пройдет с 14 по 22 апреля

3 апреля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
3 апреля 2019
Первый театральный фестиваль «Уроки Олега Табакова» пройдет в рамках Года театра на родине актера в Саратове с 14 по 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Фестиваль «Уроки Олега Табакова» пройдет с 14 по 22 апреля

По данным правительства области, на фестиваль приедут актеры «Табакерки» и театра имени В. Маяковского, а также руководитель московского театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин, который представит моноспектакль.

Жители смогут увидеть спектакли с участием столичных актеров, а также принять участие в мастер-классах театральных педагогов. Так, пройдут занятия в местном театральном институте по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, вокалу. Их проведут преподаватели Школы-студии МХАТ, Театрального училища имени Щукина. Одним из участников фестиваля станет народная артистка России Марина Зудина.
версия для печати
персоны
Марина ЗудинаКонстантин РайкинОлег Табаков
театры
"Сатирикон"Театр им. Вл. МаяковскогоТОТ

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.
Вадим Гемс
2 апреля скончался актёр, режиссёр Вадим Гемс.
Александр Васильев
31 марта ушёл из жизни актёр Александр Васильев.

День рождения >>

Андрей Вертоградов
Константин Гаёхо
Ольга Дегтярёва
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Глеб Подгородинский
Владимир Раутбарт
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Аманда Байнс
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Дженни Гарт
Дорис Дэй
Кэтрин МакКормак
Эдди Мёрфи
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Ромео Акбар Уолтер
боевик, драма
Индия, 2019
Папа, сдохни
комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия
Россия, 2018
Амундсен
биография, драма
Норвегия, 2019
Кладбище домашних животных
фильм ужасов
США, 2019
Потерянное звено
комедия, приключения
Канада, США, 2019
Потерянный остров
драма, мистика, приключения
Россия, 2019
Сирано. Успеть до премьеры
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2018
Шазам!
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки
боевик, детский фильм, приключения
Канада, США, 2018
Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен