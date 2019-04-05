В Театре Армии поставили «Венецию в снегу»

12 и 13 апреля в 19.00 на Экспериментальной сцене Театра Армии пройдёт премьера французской комедии «Венеция в снегу» с Денисом Кутузовым, Сергеем Смирновым, Марией Оамер и Анфисой Ломакиной, основанной на одноимённом бестселлере современного автора Жиля Дирека. У себя на родине последние десять лет эта пьеса идёт с неизменным успехом, а в России она будет поставлена впервые, уточняет пресс-служба ЦАТРА.
фото: Пресс-служба Театра Армии
Из чего может сложиться комедийная ситуация? Из чего угодно — от плохого настроения вашей спутницы до желания разыграть друзей! Всё началось со случайной встречи на улице двух старых приятелей Пьера и Кристофа. Договорились устроить вечеринку вчетвером — каждый придёт со своей подружкой. Веселье сначала никак не задалось — Патрисия, девушка Кристофа, непонятно на что разозлилась, надула губки и не желала ни с кем общаться. Пьер с Натали увлечены своей любовью и постоянно целуются. Кто из них и почему решил, что Патрисия иностранка, уже и неважно, ведь именно с этого момента началось полное безумие. Новоиспечённая «иностранка» всё глубже вживается в свою роль. Кристоф, чтобы подругу не разоблачили, старательно ей подыгрывает. Клубок весёлой лжи закручивается всё плотнее, на театральных подмостках и в зале царит атмосфера лёгкости французской комедии.
«Венеция в снегу» — это постановка о любви, о той жизненной энергии, которую она даёт. Спектакль о женственности и мужественности, о том, что наша сила – в том, чтобы быть самими собой, а не становиться средним полом. Ходить на свидания, а не прятаться в мессенджерах. Спектакль о той забытой, возможно, никогда не испытанной нынешней молодежью, романтике, ради которой стоит делать милые глупости — влезть в окно к любимой, носить ей каждый день полевые цветы в знак своей нежной любви, не стесняться целовать в ушко и шептать ласковые слова.
По словам режиссёра спектакля Татьяны Морозовой, он несёт для неё «много смыслов. Здесь смешаны глубокая философия и шарм французской комедии, тонкая ирония и психология отношений. Моя режиссёрская задача в том, чтобы каждый зритель увидел и прочёл здесь что-то особенное, узнал себя».