Русские театры едут в Берлин

В Берлине с 6 по 9 июня в рамках «Русских сезонов в Германии»
состоится фестиваль «Мир русского театра»
, организованный журналом «Театрал»
. На этом форуме свои лучшие постановки, отобранные экспертным советом фестиваля, представят русско-язычные коллективы из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Финляндии и Франции, сообщает пресс-служба фестиваля.
В смотре примут участие восемь постановок. Тель-Авивский театр «Лестница»
и Приднестровский театр драмы и комедии
представят спектакль «А мы, друг для друга – тени»
по мотивам поэм Марины Цветаевой
. Парижский театральный центр «Апрелик»
покажет «Винни-Пуха»
. Лондонский Xameleon
привезёт «Записки сумасшедших»
, основанный на гоголевской повести «Записки сумасшедшего»
и дневниках Петра Ильича Чайковского
. Датско-российский театр «Диалог»
из Копенгагена представит спектакль «Дурман или Игра воображения»
по мотивам пьесы Питера Шеффера
. Тель-Авивский театр ZERO
напомнит про известную пьесу Эдварда Олби
постановкой «Не боюсь Вирджинии Вульф»
. Театр «Арт-Мастер»
из финского города Ювяскюля покажет спектакль «Про мою маму и про меня»
по пьесе Елены Исаевой
. Антон Павлович Чехов
на фестивале будет представлен «Тремя шутками в одном действии»
Венской театральной студии «8+»
и «Чайкой»
Берлинской «Русской сцены»
.
По сложившейся традиции будут проведены мастер-классы, дискуссии и «круглые столы», в ходе которых руководители театров обсудят проблемы и перспективы развития межкультурного сотрудничества. В качестве почётного гостя на фестивале с творческим вечером, посвящённым памяти Владимира Этуша
, выступит Ольга Тумайкина
. На закрытии фестиваля всем коллективам будет вручён почётный диплом, а три лучших спектакля получат приглашение на гастроли в Москву.
Первый фестиваль «Мир русского театра» прошёл в мае 2017 года в Италии, второй форум состоялся в июне 2018 года в Берлине. Президентом смотра является главный редактор «Театрала» и президент международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» Валерий Яков
.