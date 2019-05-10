Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Русские театры едут в Берлин

10 мая
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
10 мая 2019
В Берлине с 6 по 9 июня в рамках «Русских сезонов в Германии» состоится фестиваль «Мир русского театра», организованный журналом «Театрал». На этом форуме свои лучшие постановки, отобранные экспертным советом фестиваля, представят русско-язычные коллективы из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Финляндии и Франции, сообщает пресс-служба фестиваля.

В смотре примут участие восемь постановок. Тель-Авивский театр «Лестница» и Приднестровский театр драмы и комедии представят спектакль «А мы, друг для друга – тени» по мотивам поэм Марины Цветаевой. Парижский театральный центр «Апрелик» покажет «Винни-Пуха». Лондонский Xameleon привезёт «Записки сумасшедших», основанный на гоголевской повести «Записки сумасшедшего» и дневниках Петра Ильича Чайковского. Датско-российский театр «Диалог» из Копенгагена представит спектакль «Дурман или Игра воображения» по мотивам пьесы Питера Шеффера. Тель-Авивский театр ZERO напомнит про известную пьесу Эдварда Олби постановкой «Не боюсь Вирджинии Вульф». Театр «Арт-Мастер» из финского города Ювяскюля покажет спектакль «Про мою маму и про меня» по пьесе Елены Исаевой. Антон Павлович Чехов на фестивале будет представлен «Тремя шутками в одном действии» Венской театральной студии «8+» и «Чайкой» Берлинской «Русской сцены».

Ольга Тумайкина
фото: versiya.info

По сложившейся традиции будут проведены мастер-классы, дискуссии и «круглые столы», в ходе которых руководители театров обсудят проблемы и перспективы развития межкультурного сотрудничества. В качестве почётного гостя на фестивале с творческим вечером, посвящённым памяти Владимира Этуша, выступит Ольга Тумайкина. На закрытии фестиваля всем коллективам будет вручён почётный диплом, а три лучших спектакля получат приглашение на гастроли в Москву.

Первый фестиваль «Мир русского театра» прошёл в мае 2017 года в Италии, второй форум состоялся в июне 2018 года в Берлине. Президентом смотра является главный редактор «Театрала» и президент международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» Валерий Яков.
версия для печати
Ссылки по теме
«Школа современной пьесы» покажет в Берлине реалити-шоу
Поиск по меткам
Год театра
персоны
Елена ИсаеваОльга ТумайкинаВладимир Этуш
театры
Приднестровский театр драмы и комедии

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ариф Меликов
9 мая ушёл из жизни композитор Ариф Меликов.
Евгений Крылатов
8 мая ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов.
Лариса Маркарьян
2 мая ушла из жизни актриса Лариса Маркарьян.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Андрей Хворов
Фред Астер
Марина Влади
Эмманюэль Дево
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Эльвир Попеско
Франсуаза Фабиан
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Дитя тьмы
детектив, драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Играй или умри
триллер, фильм ужасов, экранизация
Бельгия, 2019
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
Война Анны
военный фильм, драма
Россия, 2018
На Париж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Дар
комедия, экранизация
Россия, 2018
Отель Мумбаи: Противостояние
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2018
Проклятые
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Коридор бессмертия
военная драма
Россия, 2019
Супергерои. Как всё начиналось
исторический фильм
Великобритания, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен