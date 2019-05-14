Сергей Женовач впервые поставил на сцене МХТ «Бег»

анонс

Владимир Жеребцов и Анастасия Панина заменили ДиКаприо и Уинслет в «Дороге перемен»

10 мая

Русские театры едут в Берлин

С 6 по 9 июня в рамках «Русских сезонов в Германии» состоится фестиваль «Мир русского театра».