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Сергей Женовач впервые поставил на сцене МХТ «Бег»

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14 мая 2019
МХТ им. А.П. Чехова 15 мая в день рождения Михаила Булгакова представит премьеру спектакля «Бег» в постановке художественного руководителя театра Сергея Женовача, сообщается на сайте МХТ.

Сергей Женовач впервые поставил на сцене МХТ «Бег»

«Никогда ранее эта пьеса о разгроме Белой армии и трагедии эмиграции не ставилась здесь, хотя была написана специально для МХАТ в 1928 году, но, запрещенная цензурой, увидела свет рампы только во времена «оттепели» и не на мхатовской сцене», – отмечается в сообщении.

Роли в спектакле исполняют Яна Гладких, Андрей Бурковский, Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Анатолий Белый, Артем Быстров, Игорь Верник и другие.
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Анатолий БелыйАндрей БурковскийАртём БыстровИгорь ВерникЯна ГладкихСергей ЖеновачИрина ПеговаМихаил Пореченков
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МХТ им. А.Чехова

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