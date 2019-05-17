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Захар Прилепин представит новый роман на сцене МХАТа имени Горького

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Новости театра >>
17 мая 2019
19 мая в семь вечера на Третьей сцене МХАТа имени Горького спектаклем по роману Захара Прилепина будет открыт сезон особых постановок «Русское».

Как сообщает пресс-служба театра, автор лично представит свою новую книгу «Некоторые не попадут в ад», представляющую собой остросовременный роман-фантасмагорию в классическом формате «писатель на войне». Возможно, это самый личный роман Прилепина, поскольку дистанция между автором и героем сокращена до минимума. Книга посвящена событиям на Донбассе, в которых писатель принимал участие.

Захар Прилепин представит новый роман на сцене МХАТа имени Горького
фото: ridus.ru

«И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама "рассказалась", едва перо обмакнул в чернильницу.
Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий», — рассказал о своём новом произведении Прилепин.

Помимо автора, книгу будут представлять худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков и артисты театра Валентин Клементьев, Максим Бойцов и Эльвира Цымбал.
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