Захар Прилепин представит новый роман на сцене МХАТа имени Горького

19 мая в семь вечера на Третьей сцене МХАТа имени Горького
спектаклем по роману Захара Прилепина
будет открыт сезон особых постановок «Русское»
.
Как сообщает пресс-служба театра, автор лично представит свою новую книгу «Некоторые не попадут в ад»
, представляющую собой остросовременный роман-фантасмагорию в классическом формате «писатель на войне». Возможно, это самый личный роман Прилепина, поскольку дистанция между автором и героем сокращена до минимума. Книга посвящена событиям на Донбассе, в которых писатель принимал участие.
«И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама "рассказалась", едва перо обмакнул в чернильницу.
Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий», —
рассказал о своём новом произведении Прилепин.
Помимо автора, книгу будут представлять худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков
и артисты театра Валентин Клементьев
, Максим Бойцов
и Эльвира Цымбал
.