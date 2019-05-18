В ЦДР прочтут «Записки Черномора»

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина
, 6 июня, в 19.00 в «Малом зале» ЦДР на Беговой состоится премьера постановки Вячеслава Игнатова «Записки Черномора»
– совместного проекта театра «Трикстер»
и Центра драматургии и режиссуры
. Об этом сообщает пресс-служба Центра.
Зрителей ожидает интерактивный спектакль в жанре фэнтези, созданный по пушкинской поэме «Руслан и Людмила». Известный сюжет перестанет быть абстрактными стихами из школьной программы, а раскроется как увлекательная живая история, полная мифов, преданий и приключений. Благодаря современным видеопроекциям, надувным конструкциям, элементам театра теней и даже цирковым трюкам зрители буквально с головой погрузятся в волшебный мир Лукоморья. Детей и взрослых ждут фантастические приключения, которые не только создадут весёлое настроение у всей семьи, но и раскроют тайные смыслы произведения великого поэта.
«Черномор – главный герой нашей постановки, единственный оставшийся в живых среди персонажей этой истории. Он пережил Руслана, пережил Людмилу, пережил их детей и внуков. Сегодня он подсмеивается над своими прежними поступками, восхищается подвигом Руслана и давно не занимается колдовством. Его сердце тоскует по временам великих злодеев и героев. Он вновь и вновь обращается к делам давно минувших дней, чтобы вместе со зрителями окунуться в своё великое прошлое», –
рассказал основатель театра «Трикстер», режиссёр и художник-постановщик спектакля Вячеслав Игнатов.
В постановке занят актёр Сергей Мелконян
. За визуальное оформление отвечают художник по свету Анна Короткова
и художники по костюмам Ольга
и Елена Бекрицкие
. Следующие показы спектакля состоятся 8 и 23 июня в 15.00.