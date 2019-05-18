В ЦДР прочтут «Записки Черномора»

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19 мая в театре будет открыт сезон особых постановок «Русское».

В спектакле заняты Андрей Бурковский, Яна Гладких и Михаил Пореченков.

Владимир Жеребцов и Анастасия Панина заменили ДиКаприо и Уинслет в «Дороге перемен»

10 мая

Русские театры едут в Берлин

С 6 по 9 июня в рамках «Русских сезонов в Германии» состоится фестиваль «Мир русского театра».