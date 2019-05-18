Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В ЦДР прочтут «Записки Черномора»

18 мая
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
18 мая 2019
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, в 19.00 в «Малом зале» ЦДР на Беговой состоится премьера постановки Вячеслава Игнатова «Записки Черномора» – совместного проекта театра «Трикстер» и Центра драматургии и режиссуры. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Зрителей ожидает интерактивный спектакль в жанре фэнтези, созданный по пушкинской поэме «Руслан и Людмила». Известный сюжет перестанет быть абстрактными стихами из школьной программы, а раскроется как увлекательная живая история, полная мифов, преданий и приключений. Благодаря современным видеопроекциям, надувным конструкциям, элементам театра теней и даже цирковым трюкам зрители буквально с головой погрузятся в волшебный мир Лукоморья. Детей и взрослых ждут фантастические приключения, которые не только создадут весёлое настроение у всей семьи, но и раскроют тайные смыслы произведения великого поэта.

В ЦДР прочтут «Записки Черномора»
фото: facebook.com

«Черномор – главный герой нашей постановки, единственный оставшийся в живых среди персонажей этой истории. Он пережил Руслана, пережил Людмилу, пережил их детей и внуков. Сегодня он подсмеивается над своими прежними поступками, восхищается подвигом Руслана и давно не занимается колдовством. Его сердце тоскует по временам великих злодеев и героев. Он вновь и вновь обращается к делам давно минувших дней, чтобы вместе со зрителями окунуться в своё великое прошлое», – рассказал основатель театра «Трикстер», режиссёр и художник-постановщик спектакля Вячеслав Игнатов.

В постановке занят актёр Сергей Мелконян. За визуальное оформление отвечают художник по свету Анна Короткова и художники по костюмам Ольга и Елена Бекрицкие. Следующие показы спектакля состоятся 8 и 23 июня в 15.00.
версия для печати
Ссылки по теме
ЦДР научит зрителя засыпать
ЦДР приглашает на премьеры
В ЦДР поставили спектакль по «Раковому корпусу» Александра Солженицына
Поиск по меткам
Год театратеатральная премьера
персоны
Сергей Мелконян
театры
ЦДР

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Петров
17 мая ушёл из жизни актёр Владимир Петров.

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Мария Стерникова
Галина Федотова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Элена Ногерра
Дирк Пэссер
Тина Фей
Владислав Ханьча
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Покемон. Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Проклятые
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен