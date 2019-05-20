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Елена Ксенофонтова дебютирует на сцене Театра.doc

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Новости театра >>
20 мая 2019
Елена Ксенофонтова дебютирует на сцене Театра.doc в новом спектакле Елены Шевченко «Наталья Петровна читает пьесу, которую сама написала/Птица Люба», чей предпремьерный показ состоится 22 мая в 20.00.

Елена Ксенофонтова дебютирует на сцене Театра.doc
фото: Пресс-служба Театра.doc

«Весной должны осуществляться мечты. Мои — осуществляются. Я мечтала о хорошей драматургии. Я ждала от театра чего-то нового, настоящего. Я давно хотела поработать с Леной Шевченко. И вот — всё сошлось. 22 мая и 16 июня в 20.00 на сцене театра DOC мы покажем зрителям первые плоды нашего безудержно увлечённого творчества под названием "Наталья Петровна читает пьесу, которую сама написала". Или "Птица Люба". Или... Ну, в общем — покажем)) Автор и режиссёр — Елена Шевченко. В ролях: Елена Ксенофонтова, Агния Кузнецова, Ксения Энтелис, Александра Сафонова и... Софья Рыжих! Да, выйти на одну сцену с дочерью я ещё даже не пробовала мечтать. Очень волнуюсь — за Соню, за себя, за то, как вы воспримете всё происходящее. Вам ведь, наверное, не каждый день рассказывают совершенно узнаваемую и исключительно жизненную историю в жанре, который автор обозначила как "эротика абсурда"... Это будет наша проба пера — предпремьерный показ. А пока — репетируем, вдыхая в будущий спектакль "и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь"))», — цитирует пресс-служба театра Елену Ксенофонтову.

Купить билеты можно на сайте Театра.doc или забронировать по телефону 89166530989.
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Елена Ксенофонтова: «В актёрской профессии иногда нужно полностью отключать голову!»
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