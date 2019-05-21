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Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета

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Новости театра >>
21 мая 2019
Народная артистка РФ Лариса Луппиан официально назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета, сообщается на сайте комитета по культуре города.

Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета
фото: Михаил Боярский и Лариса Луппиан в спектакле "Смешанные чувства"

«Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров», – цитируются в сообщении слова председателя Константина Сухенко.

В ближайшее время она будет представлена коллективу театра в своей новой должности. Лариса Луппиан окончился ЛГИТМиК в 1974 году (курс И.П. Владимирова) и была принята в труппу Театра им. Ленсовета. С 1986 по 1988 гг. работала в театре им. Ленинского комсомола. Была автором и ведущей телевизионной программы «Театральный бинокль».

Должность худрука театра Ленсовета была вакантной после того, как в марте 2018-го этот пост покинул, проработав меньше года на нем, Юрий Бутусов. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о назначении Луппиан на должность худрука, эту информацию ряду изданий подтвердила сама артистка и ее муж – Михаил Боярский.
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Михаил БоярскийЮрий БутусовЛариса Луппиан
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Театр имени Ленсовета

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