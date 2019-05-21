Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета

фото: Михаил Боярский и Лариса Луппиан в спектакле "Смешанные чувства"
«Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров», – цитируются в сообщении слова председателя Константина Сухенко.
В ближайшее время она будет представлена коллективу театра в своей новой должности. Лариса Луппиан окончился ЛГИТМиК в 1974 году (курс И.П. Владимирова) и была принята в труппу Театра им. Ленсовета. С 1986 по 1988 гг. работала в театре им. Ленинского комсомола. Была автором и ведущей телевизионной программы «Театральный бинокль».