ревью

Новости кино Елена Подкаминская возвращается к сладостям Второй сезон сериала «ИП Пирогова» выйдет осенью 2019 года.

Новости театра Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета В ближайшее время она будет представлена коллективу.

Новости кино Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе Это уже вторая режиссерская работа популярного артиста.

Лайфстайл Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность Сериал «Толя-Робот» показали в Паралимпийском комитете

Новости кино «Джон Уик» снова получит продолжение Кассовый успех третьей части вдохновил студию Lionsgate.

Ролики фильмов «Русская невеста» Переехав в Америку из России, мать-одиночка знакомится с новым мужем, оказавшемся опасным психопатом.

Главная тема Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году