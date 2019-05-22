Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Счетной палате озаботились билетами в Большой театр

22 мая
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
22 мая 2019
Счетная палата РФ обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра – в основном, на те, что идут на Исторической сцене, сообщается на сайте ведомства.

В Счетной палате озаботились билетами в Большой театр
фото: audit.gov.ru

По их информации, в первую очередь театр продает билеты на менее востребованные места. Причем продаются эти билеты по паспорту. В то время как билеты на лучшие места – их 328, почти треть зала, вообще не поступают в свободную продажу, а находятся в статусе брони. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

«При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение 5 минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам», – отмечается в сообщении аудиторов.

Официальным нарушением это не считается, то Счетная палата очень надеется, что Большой театр эту ситуацию исправят.

А вот Госфильмофонду, который также проверили аудиторы, повезло меньше. Там нашли нарушения в проведении закупок для реконструкции фильмохранилища и завышение на 5 млн рублей сметной стоимости некоторых работ. По этому факту Счетная палата собирается направить обращение в Генпрокуратуру.
версия для печати
театры
Большой театр

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юри Аарма
21 мая трагически погиб актёр Юри Аарма.

День рождения >>

Сергей Векслер
Николай Гринько
Сергей Иванов
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Алина Сандрацкая
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Пол Уинфилд
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен