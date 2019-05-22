В Счетной палате озаботились билетами в Большой театр

Счетная палата РФ обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра – в основном, на те, что идут на Исторической сцене, сообщается на сайте ведомства.
фото: audit.gov.ru
По их информации, в первую очередь театр продает билеты на менее востребованные места. Причем продаются эти билеты по паспорту. В то время как билеты на лучшие места – их 328, почти треть зала, вообще не поступают в свободную продажу, а находятся в статусе брони. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.
«При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение 5 минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам», – отмечается в сообщении аудиторов.
Официальным нарушением это не считается, то Счетная палата очень надеется, что Большой театр эту ситуацию исправят.
А вот Госфильмофонду, который также проверили аудиторы, повезло меньше. Там нашли нарушения в проведении закупок для реконструкции фильмохранилища и завышение на 5 млн рублей сметной стоимости некоторых работ. По этому факту Счетная палата собирается направить обращение в Генпрокуратуру.