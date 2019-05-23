В театре «Модернъ» поставят мюзикл «Красная шапочка & Серый волк»

анонс

В Госфильмофонде аудиторы тоже нашли нарушения.

В Счетной палате озаботились билетами в Большой театр

21 мая

Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета

В ближайшее время она будет представлена коллективу.