В театре «Модернъ» поставят мюзикл «Красная шапочка & Серый волк»

31 августа в театре «Модернъ» состоится московская премьера мюзикла «Красная шапочка & Серый волк», посвящённого памяти композитора Евгения Крылатова, успевшего отметить в этом году своё 85-летие. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Музыкальное сердце театра», ответственной за реализацию спектакля при участии средств гранта Департамента культуры Москвы «Открытая сцена».
За постановку отвечает режиссёр Светлана Горшкова, либретто и стихи сочинила Наталья Кузьминых, а художником-постановщиком выступит Ольга Шагалина.
По сюжету маленькая девочка отправляется к бабушке, чтобы поздравить её с днём рождения. По дороге она встречается с Серым волком и беспечно рассказывает, где живёт её Бабушка… Так начинается известная во всем мире сказка о Красной шапочке. Но дальше история приобретает неожиданный поворот — Бабушка таинственным образом исчезла. И самый добрейший в мире Волк оказывается под подозрением, что он скушал Бабушку и, кажется, что спасенья ему не видать. Волку и Красной шапочке предстоит подружиться и спасти Бабушку, преодолев свои страхи. К тому же ещё неизвестно — кому не повезло больше: Бабушке или похитителю.