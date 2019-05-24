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В Москве поставят спектакль на выдуманном языке

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Новости театра >>
24 мая 2019
Английский клоун-импровизатор Крис Линам поставит в арт-пространстве ресторана «Луч» спектакль на выдуманном языке, найденном на пересечении различных жанров. Это будет международный перформанс в форме современной клоунады, исследующий основные «рычаги» эмоционального воздействия. Об этом сообщает пресс-служба постановки.

«Современная клоунада — это не рыжие парики и красные носы. Мы опираемся на традиции Джеймса Тьерре и Робера Лепажа. Нам хочется, чтобы российские актёры и зрители избавились от устаревшего представления о цирке и гротеске», — говорят инициаторы проекта.


В течение трёх дней, с 19 по 21 мая, Линам проводил авторский интенсив по актёрскому мастерству. Интенсив был направлен на поиск второго «я», раскрытие, формирование и развитие индивидуальных персонажей каждого из принимавших в нём участие актёров театра и кино. По словам мастера, «поиск своего внутреннего клоуна, alter ego — это погружение, требующее смелости открыть в себе сокровенное и наделить этими качествами своего будущего персонажа».

Интенсив стал первой частью работы над будущим перформансом, премьера которого намечена в Москве на октябрь текущего года. Основной репетиционный блок стартует с начала июня. После премьеры перформанс отправится на гастроли в Германию, Францию и США.

В первый состав актёров вошли молодые звёзды ведущих театров России (театр имени Пушкина, Гоголь-центр, Театр.doc), кино и независимых театральных проектов («Чёрный русский», «Зеркало Карлоса Сантоса», «Буду делать тебя звездой»): Валерия Дергилёва, Александр Дмитриев, Надежда Игошина, Екатерина Дар, Кристина Поли, Игорь Бычков, Анна Небо и другие.
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