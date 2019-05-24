В Москве поставят спектакль на выдуманном языке

Английский клоун-импровизатор Крис Линам
поставит в арт-пространстве ресторана «Луч» спектакль на выдуманном языке, найденном на пересечении различных жанров. Это будет международный перформанс в форме современной клоунады, исследующий основные «рычаги» эмоционального воздействия. Об этом сообщает пресс-служба постановки.
«Современная клоунада — это не рыжие парики и красные носы. Мы опираемся на традиции Джеймса Тьерре и Робера Лепажа. Нам хочется, чтобы российские актёры и зрители избавились от устаревшего представления о цирке и гротеске», —
говорят инициаторы проекта.
В течение трёх дней, с 19 по 21 мая, Линам проводил авторский интенсив по актёрскому мастерству. Интенсив был направлен на поиск второго «я», раскрытие, формирование и развитие индивидуальных персонажей каждого из принимавших в нём участие актёров театра и кино. По словам мастера, «поиск своего внутреннего клоуна, alter ego — это погружение, требующее смелости открыть в себе сокровенное и наделить этими качествами своего будущего персонажа».
Интенсив стал первой частью работы над будущим перформансом, премьера которого намечена в Москве на октябрь текущего года. Основной репетиционный блок стартует с начала июня. После премьеры перформанс отправится на гастроли в Германию, Францию и США.
В первый состав актёров вошли молодые звёзды ведущих театров России (театр имени Пушкина
, Гоголь-центр
, Театр.doc
), кино и независимых театральных проектов («Чёрный русский»
, «Зеркало Карлоса Сантоса»
, «Буду делать тебя звездой»
): Валерия Дергилёва
, Александр Дмитриев
, Надежда Игошина
, Екатерина Дар
, Кристина Поли
, Игорь Бычков
, Анна Небо
и другие.