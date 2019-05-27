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Андрей Кончаловский поставил «Отелло» на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко

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27 мая 2019
Российский режиссер Андрей Кончаловский поставил на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко оперу Джузеппе Верди «Отелло» по трагедии Уильяма Шекспира. Премьера состоится 30 мая, сообщается на сайте театра.

Андрей Кончаловский поставил «Отелло» на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко
фото: www.facebook.com/a.konchalovsky/

«Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует. Тем более, когда ставишь оперу гениального композитора», – отметил в своем обращении Кончаловский.

По его словам, главное в оперной режиссуре – «попробовать вызвать у зрителя ощущение эстетической гармонии зримого со слышимым».

«Для меня недостижимыми образцами навсегда остались работы Джорджо Стрелера и Патриса Шеро. Поэтому я не могу себе позволить того психологического анализа, который требует трагедия Шекспира при постановке на драматической сцене», – подчеркнул режиссер.

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступает Феликс Коробов. Партия Отелло досталась Николаю Ерохину и Арсену Согомоняну, Яго – Антону Зараеву и Алексею Шишляеву, Дездемоны – Хибле Герзмава, Елене Гусевой, Наталье Петрожицкой.
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