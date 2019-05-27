Андрей Кончаловский поставил «Отелло» на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко

«Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует. Тем более, когда ставишь оперу гениального композитора», – отметил в своем обращении Кончаловский.
По его словам, главное в оперной режиссуре – «попробовать вызвать у зрителя ощущение эстетической гармонии зримого со слышимым».
«Для меня недостижимыми образцами навсегда остались работы Джорджо Стрелера и Патриса Шеро. Поэтому я не могу себе позволить того психологического анализа, который требует трагедия Шекспира при постановке на драматической сцене», – подчеркнул режиссер.
Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступает Феликс Коробов. Партия Отелло досталась Николаю Ерохину и Арсену Согомоняну, Яго – Антону Зараеву и Алексею Шишляеву, Дездемоны – Хибле Герзмава, Елене Гусевой, Наталье Петрожицкой.