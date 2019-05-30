В Международный день защиты детей состоится показ спектакля с особенными актёрами

1 июня, в Международный день защиты детей, МИРТ (Мастерская Интегрированный Реабилитационный Театр) представит в Москве спектакль «Мои жёны» («Письмо в редакцию – Рауля Синей Бороды») по одноимённому юмористическому рассказу Антона Павловича Чехова. Об этом сообщает пресс-служба международного культурного проекта «Русские сезоны».
фото: Пресс-служба международного культурного проекта «Русские сезоны»
Постановка с участием подростков с физическими и ментальными нарушениями будет представлена осенью текущего года в рамках программы «Русских сезонов» в Германии на II Международном театральном фестивале детских и молодёжных театров Histrione в Кельне и в Бремене (в Городском драматическом театре).
Зрители увидят 50-минутный комедийный фарс с неожиданными перипетиями сюжета, посвящённый женской судьбе. Иронический спектакль покажет семейную «психодраму», где главную роль сыграют печальные умозаключения героя, лишившегося иллюзии о семейном счастье. Письмо в редакцию, написанное чеховским текстом, оживёт благодаря артистам: продемонстрирует их характеры и фантазии, а также отношение главного героя к прекрасному полу. Постановка объединит 10-12 исполнителей, её смогут увидеть лишь 30 зрителей студии МИРТ.
фото: Пресс-служба международного культурного проекта «Русские сезоны»
Мастерская, созданная в 1998 году, является одним из первых в России театров, где вместе с профессиональными актёрами на сцену выходят ребята с физическими и ментальными нарушениями. Художественный руководитель театра-студии МИРТ – Наталия Оралова, член СТД РФ, член РАО РФ, режиссёр, композитор, педагог высшей категории, лауреат Международной премии «Филантроп», Международного фестиваля детско-юношеского русского театра Balagan Fest в Турине.
МИРТ – победитель всероссийских и международных театральных фестивалей «Протеатр», «Надежда», «Как прекрасен этот мир», «Непратаптаны шлях», «Педагогические инновации», «Филантроп», «Москва – город мира» и других. На международном кинофестивале документального кино в Сербии «Двенадцать духовных скреп» фильм о театре и его актёре, инвалиде первой группы Александре Ваняне получил первую премию в номинации «Семья», которую вручил Эмир Кустурица. В 2018-м МИРТ стал лауреатом VI Международного фестиваля детско-юношеского русского театра Balagan Fest, получив приз «Бронзовая маска», дипломы за лучшую режиссуру, за актуальность и глубину поставленного спектакля. За годы работы коллектив представил публике десятки спектаклей по произведениям российских и зарубежных авторов, в том числе «Покаяния Вийона», «Психея, или Монологи из гримёрки», «Спокойной ночи, мама», «Абракадабрь», «Пушкинский романс», «Весёлые пересмешки», «Я – Фейербах», «Жалобная книга» и «Сахара». Новые спектакли – «Девочка и апельсин» по мотивам книги «Бывает» актёра театра Стаса Кондрашева, «По-американски» по Чехову, «Гамлет-Монолог» и «Гамлет… Мышеловка» по пьесе Уильяма Шекспира, пантомимы-спектакли «Вечная Любовь» и «Прозрение».