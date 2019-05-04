Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко

9 мая на Новой сцене Театра имени Вахтангова
зрители впервые смогут посмотреть музыкальный спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»
с Нонной Гришаевой
в главной роли. Премьера постановки состоялась 12 ноября 2018 года в день рождения Людмилы Марковны Гурченко
, уточняется на официальном сайте
театра.
Спектакль появился на сцене Вахтанговского театра
не случайно. Гурченко была его большим другом и всегда здесь была желанной гостьей, часто бывала на спектаклях, а в 2010-м стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона театра. Постановка в память о неповторимой актрисе была создана её друзьями во главе с Римасом Туминасом
. Автором идеи, музыки и стихов выступила Алла Зохина
, а поставил спектакль Сергей Алдонин
. Музыкальный руководитель проекта — Николай Чермошенцев
, балетмейстер — Николай Андросов
, художник — Андрей Спасскин
, художник-конструктор по костюмам — Надежда Сигниенко
, а продюсер — Константин Полещук
. В спектакле участвуют Сергей Фролов
, артисты музыкального театра «Домисолька»
, группа «Квинч»
, оркестр под управлением Николая Чермошенцева, артисты балета Николая Андросова и другие. Зрителей ожидает музыкальная фантазия, где мир актрисы окрашен самыми разными красками.
«С раннего детства для меня Людмила Гурченко всегда была неким жизненным ориентиром и маяком. Мне казалось, что если уж быть актрисой, так только такой, как она, которая может всё. В Щукинское училище я поступала в обнимку с её книгой "Аплодисменты"», —
вспоминает Нонна Гришаева.
«Первые мои воспоминания о Людмиле Марковне связаны с детством. Уже тогда у меня было ощущение близкого по духу человека. Встреча наша состоялась спустя долгие годы, когда я уже стал жить и работать в Москве. Люся Гурченко — это фантастическое чувство юмора, даже в таких жизненных ситуациях, когда кажется, что выхода нет. Невероятная любовь к жизни во всём! Любовь к людям, несмотря на бесконечные пересуды за спиной», —
рассказал Сергей Алдонин.