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Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко

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Новости театра >>
4 мая 2019
9 мая на Новой сцене Театра имени Вахтангова зрители впервые смогут посмотреть музыкальный спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет» с Нонной Гришаевой в главной роли. Премьера постановки состоялась 12 ноября 2018 года в день рождения Людмилы Марковны Гурченко, уточняется на официальном сайте театра.

Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко
фото: vakhtangov.ru

Спектакль появился на сцене Вахтанговского театра не случайно. Гурченко была его большим другом и всегда здесь была желанной гостьей, часто бывала на спектаклях, а в 2010-м стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона театра. Постановка в память о неповторимой актрисе была создана её друзьями во главе с Римасом Туминасом. Автором идеи, музыки и стихов выступила Алла Зохина, а поставил спектакль Сергей Алдонин. Музыкальный руководитель проекта — Николай Чермошенцев, балетмейстер — Николай Андросов, художник — Андрей Спасскин, художник-конструктор по костюмам — Надежда Сигниенко, а продюсер — Константин Полещук. В спектакле участвуют Сергей Фролов, артисты музыкального театра «Домисолька», группа «Квинч», оркестр под управлением Николая Чермошенцева, артисты балета Николая Андросова и другие. Зрителей ожидает музыкальная фантазия, где мир актрисы окрашен самыми разными красками.

«С раннего детства для меня Людмила Гурченко всегда была неким жизненным ориентиром и маяком. Мне казалось, что если уж быть актрисой, так только такой, как она, которая может всё. В Щукинское училище я поступала в обнимку с её книгой "Аплодисменты"», — вспоминает Нонна Гришаева.

«Первые мои воспоминания о Людмиле Марковне связаны с детством. Уже тогда у меня было ощущение близкого по духу человека. Встреча наша состоялась спустя долгие годы, когда я уже стал жить и работать в Москве. Люся Гурченко — это фантастическое чувство юмора, даже в таких жизненных ситуациях, когда кажется, что выхода нет. Невероятная любовь к жизни во всём! Любовь к людям, несмотря на бесконечные пересуды за спиной», — рассказал Сергей Алдонин.
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Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко фотографии
Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко фотографии
Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко фотографии
Нонна Гришаева стала Людмилой Гурченко фотографии
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