Сэм Мендес и Брайан Крэнстон удостоены театральной премии Tony

«Город Аида»
, поставленный на музыку одноимённого альбома Энеис Митчелл
, признали лучшим мюзиклом года на 73-й церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке. Постановка была выдвинута в 14 категориях и победила в восьми. Награды получили режиссёр шоу Рэйчел Чэвкин
и исполнитель главной роли Андре де Шилдс
. Премией также отмечены дизайн, аранжировка, световая и звуковая сценографии, уточняет Variety
.
Лучшим возрождённым мюзиклом названа «Оклахома!»
, а среди возобновлённых бродвейских постановок победили «Оркестранты» Марта Краули
.
В драматическом жанре победу одержал «Паромщик» Джеза Баттеруорта
. Спектакль получил восемь номинаций и четыре награды, среди которых одна досталась Сэму Мендесу
за постановку.
В актёрских драматических категориях награды получили Элейн Мэй
(The Waverly Gallery) и Брайан Крэнстон
(«Телесеть»
). Для Мэй это первая театральная премия за работу в качестве актрисы.