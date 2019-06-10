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Сэм Мендес и Брайан Крэнстон удостоены театральной премии Tony

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10 июня 2019
«Город Аида», поставленный на музыку одноимённого альбома Энеис Митчелл, признали лучшим мюзиклом года на 73-й церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке. Постановка была выдвинута в 14 категориях и победила в восьми. Награды получили режиссёр шоу Рэйчел Чэвкин и исполнитель главной роли Андре де Шилдс. Премией также отмечены дизайн, аранжировка, световая и звуковая сценографии, уточняет Variety.


Лучшим возрождённым мюзиклом названа «Оклахома!», а среди возобновлённых бродвейских постановок победили «Оркестранты» Марта Краули.

В драматическом жанре победу одержал «Паромщик» Джеза Баттеруорта. Спектакль получил восемь номинаций и четыре награды, среди которых одна досталась Сэму Мендесу за постановку.

В актёрских драматических категориях награды получили Элейн Мэй (The Waverly Gallery) и Брайан Крэнстон («Телесеть»). Для Мэй это первая театральная премия за работу в качестве актрисы.
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