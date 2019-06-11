В Берлине завершился III международный фестиваль «Мир русского театра»

Завершился III международный фестиваль «Мир русского театра», проходивший в Берлине с 6 по 9 июня, куда привезли свои спектакли театральные коллективы из Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Франции, Дании и Финляндии.
фото: Пресс-служба фестиваля
Согласно пресс-службе смотра, в рамках «Мира русского театра» руководители театров, режиссёры спектаклей-участников, эксперты и журналисты провели круглый стол «Русский театр – традиции и современность», координаторами которого стали президент фестиваля Валерий Яков и режиссёр Владимир Иванов. На встрече разговор касался тех проблем, с которыми сталкиваются театральные коллективы, играющие за рубежом на русском языке. Одна из главных – это поиск своего зрителя и напрямую связанный с этим, не менее остро стоящий, денежный вопрос. Хотя в каждой стране свои особенности. Положительным опытом работы в этих условиях делилась руководитель театра «Арт-Мастер» из финского города Йювескюле Кира Мирутенко. Израильские коллективы сетовали на засилье сомнительного качества антрепризных проектов, которые, буквально, осаждают эту гостеприимную страну. Режиссёр из Варшавы Жанна Герасимова говорила о сложностях, связанных со стереотипами восприятия и напряжёнными взаимоотношениями между Россией и Польшей. Конечно, обсуждение проблемы – это ещё не их решение, но взаимообогащение театральных энтузиастов опытом работ и привлечение внимания прессы к себе и своим чаяниям, даёт участникам фестиваля «Мир русского театра» надежду.
После круглого стола гости фестиваля собрались на лекцию «Новые лидеры российской режиссуры». По словам профессора Школы-студии МХТ, театроведа Ольги Егошиной, «сегодня самое интересное – это говорить о тех изменениях, которые происходят в нашей театральной среде, потому что в последние пять лет очень круто меняется театральная карта. Действительно, возникают абсолютно новые коллизии. Во главу ведущих театров становятся совершенно новые люди. Таким первым знаковым движением в этом направлении стал момент, когда БДТ возглавил Андрей Могучий».
фото: Пресс-служба фестиваля
В рамках форума состоялся мастер-класс Ольги Тумайкиной«Мне интересно всё», на котором актриса каждым своим ответом на вопросы участников продемонстрировала все свои актёрские способности, умение «оживить» персонажа, о котором она рассказывает. Это были настоящие уроки мастерства. А писатель и режиссёр Андрей Максимов оценил игру юных актеров: «Мне очень понравилось, как вы играли, чувствовалось, что вы живёте в своих ролях вполне раскованно… На сцене не нужно ничего доказывать. Здесь нужно наслаждаться ролью, в ней нужно жить, получать от этого удовольствие. Сцена – это территория свободы. И у вас есть счастливая возможность свободно проявлять ваши таланты. Дорожите этим и наслаждайтесь».
В сентябре в Москву привезут три спектакля, принимавших участие в фестивале: «Ласточку» театра из Варшавы, «Женщину в песках» театра Zero из Израиля и спектакль о Борисе Пастернаке театра «Диалог» из Нью-Йорка. Два коллектива выступят на Симоновской сцене Театра имени Вахтангова, а один – в театре «МОСТ», с которым организаторы смотра вместе строят «театральный мост "Берлин - Москва"».