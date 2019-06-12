Во МХАТе имени Горького поставили «Леди Гамильтон»

16 июня в 19.00 на Большой сцене МХАТа имени Горького
состоится премьера исторической драмы Александра Дмитриева «Леди Гамильтон»
по пьесе Теренса Реттигена «Он завещал её нации»
. Титульную роль в спектакле исполнит Лариса Голубина
, а компанию ей составят Максим Дахненко
, Татьяна Шалковская
и другие актёры, сообщает пресс-служба театра.
«Бывает, ты боишься чего-то страшного, что движется в темноте, но, как заворожённый, идёшь в ту сторону. Или – надвигается цунами, а люди, вместо того, чтобы убегать, начинают фотографировать. Такое вот странное поведение. Нормальный человек убежит, спрячется, защитится, а другой сделает наоборот. Так Эмма Гамильтон – человек, который бежит на цунами», –
рассказала о своём персонаже Лариса Голубина.
Пьеса Теренса Реттигена посвящена одному из поворотных моментов в мировой истории. Решалось будущее мира, как водится, в одной из английских усадеб, в атмосфере светских приемов, семейно-любовных дрязг, в ссорах и примирениях нескольких человек. Эти несколько человек – главный флотоводец Британии адмирал Горацио Нельсон, его официальная любовница леди Эмма Гамильтон и законная жена адмирала Френсис «Фанни» Нельсон. Но у двух непримиримо конфликтующих женщин ещё одна соперница – Англия. Так что речь идёт не о простом «любовном треугольнике», а скорее – о «четырёхугольнике».
По словам режиссёра Александра Дмитриева
, «любая пьеса – это вызов. Поначалу воспринимаешь её просто как материал, который надо поставить. А потом вдруг приходит понимание, что этот текст не случайно оказался у тебя именно в это время, именно в этой ситуации. Постепенно в первоисточнике, в тексте стали открываться выходы к общечеловеческим смыслам, например, к проблеме выбора. И я представил, что я большой начальник и отвечаю за большой фронт работ, и вдруг – любовь! Что в такой ситуации предпочесть? Чем можно жертвовать, а чем нельзя?».
Как отметил худрук театра Эдуард Бояков
, «"Леди Гамильтон" – это принципиальный выбор театра. Это утверждение на сцене МХАТ большого, имперского, державного стиля: больших тем, масштабных событий, крупных исторических фигур, подлинных героев. Такие спектакли очень нужны и важны. Без них репертуар театра не будет цельным».