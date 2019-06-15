ревью

Новости кино Педро Альмодовару вручат почётного «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале Международный дебют признанного испанского режиссёра состоялся в Венеции в 1983 году.

Новости театра Санкт-Петербургский Городской театр закроется в конце 2019 года Коллектив прекратит существование из-за финансовых трудностей.

Спутник телезрителя «Омерзительная восьмерка»: Криминальное огниво 15 июня, 23:45, РЕН ТВ

Лайфстайл Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник Подготовка к свадьбе идет полным ходом

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Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» Конкурсный «Давай разведемся!» Анны Пармас и внеконкурсный «Шторм» Бориса Хлебникова

Интервью Кристина Бабушкина: «Премьерные спектакли – это страх, ужас и больше ничего» Актриса – о сатире, YouTube и спектакле Максима Виторгана