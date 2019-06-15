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Санкт-Петербургский Городской театр закроется в конце 2019 года

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Новости театра >>
15 июня 2019
Санкт-Петербургский Городской театр закроется 31 декабря текущего года. Об этом стало известно благодаря открытому письму, опубликованному на официальной странице театра в социальной сети Вконтакте.

Санкт-Петербургский Городской театр закроется в конце 2019 года
фото: goteatr.ru

«Мы понимаем, что театру необходимо развитие, что он должен расти в профессиональном качестве, соответствовать своему названию и изначально заложенной художественной программе. А это развитие мы самостоятельно больше обеспечивать не можем... Мы прожили три года и нам кажется, что это оптимальный срок для того, чтобы быть замеченными и поддержанными государством или частным капиталом. Если же этого не произошло, значит Городской театр не был достаточно убедителен как художественное явление», — говорится в обращении.

Городской театр открылся осенью 2016-го спектаклем «Сверчок за очагом, или Сказка о семейном счастье» по мотивам повести Чарльза Диккенса. Его основу составили выпускники Российского государственного института сценических искусств, мастерской профессора Сергея Черкасского. Площадка задумывалась как универсальный ансамбль, умеющий работать в традиционном ключе и готовый к любым экспериментам. Все три года коллектив под руководством режиссёра Наталии Лапиной искал фонды, гранты, программы, платформы, и это ему удавалось: «театр на старте получил грант от Росмолодёжи, его регулярно поддерживал Комитет по Культуре Санкт-Петербурга, последний сезон театр прожил благодаря Президентскому гранту, несколько спектаклей было выпущено при помощи краудфандинга и с личной поддержкой зрителей. Этих средств для театра достаточно, чтобы выживать, но недостаточно, чтобы полноценно жить и расти».

Санкт-Петербургский Городской театр закроется в конце 2019 года
фото: vk.com

Команда театра не верит в чудеса, но его можно спасти. Например, «впустить труппу на резиденцию в какой-то театр с цехами, финансированием, инфраструктурой». Или же «найти спонсора, который сможет ежегодно поддерживать коллектив пятью, семью, десятью миллионами рублей для его полноценной работы». Можно также «устроить команду в государственный театр, который требует укрепления и готов к новой художественной программе».

Согласно ТАСС, санкт-петербургский комитет по культуре выделил Городскому театру 2 млн рублей. «Я понимаю, что это не те деньги, о которых можно говорить, что этого достаточно, но в общей тенденции нашего существования мы, насколько возможно, Городскому театру поддержку оказали. Есть театры, у которых положение намного хуже. Если же руководитель решает закрыть театр, то это его право», — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя городского комитета по культуре Александр Воронко.
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