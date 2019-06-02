Артем Быстров станет «Венецианским купцом»

фото: Официальная группа МХТ им.Чехова "Вконтакте"
«„Венецианский купец“ — это история про выбор и его последствия. Выбор, который делает каждый из нас, иногда неосознанно. Ты просто идёшь по какому-то пути, а потом оказывается, что путь этот был неправильным, и ты стал виновником трагедии и чьей-то боли. Это спектакль о том, как мы привыкаем проходить мимо чужого горя, как осуждаем и ненавидим других и оправдываем себя, о моментах, когда агрессия выходит из-под контроля. О страшном, абсурдном суде, общей поломанности мира и о поиске любви», – отмечает режиссер.
По ее словам, пространство спектакля, сочинённое художником Эмилем Капелюшем, сочетает в себе быт и космос – особую среду с отсылкой к затонувшим, заброшенным кораблям.
«Наш спектакль – не историческая реконструкция. Текст Шекспира сегодня так же современен, как и 400 лет назад. Его пьесы – живая природа, которая живет своей жизнью и дает нам простор для сочинительства, трактовок и акцентов сегодняшнего дня», – подчеркивает Половцева.