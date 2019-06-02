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Артем Быстров станет «Венецианским купцом»

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Новости театра >>
2 июня 2019
МХТ им. А.П.Чехова завершит театральный сезон премьерой спектакля «Венецианский купец» в постановке Екатерины Половцевой, сообщается на сайте театра.

Артем Быстров станет «Венецианским купцом»
фото: Официальная группа МХТ им.Чехова "Вконтакте"

«„Венецианский купец“ — это история про выбор и его последствия. Выбор, который делает каждый из нас, иногда неосознанно. Ты просто идёшь по какому-то пути, а потом оказывается, что путь этот был неправильным, и ты стал виновником трагедии и чьей-то боли. Это спектакль о том, как мы привыкаем проходить мимо чужого горя, как осуждаем и ненавидим других и оправдываем себя, о моментах, когда агрессия выходит из-под контроля. О страшном, абсурдном суде, общей поломанности мира и о поиске любви», – отмечает режиссер.

По ее словам, пространство спектакля, сочинённое художником Эмилем Капелюшем, сочетает в себе быт и космос – особую среду с отсылкой к затонувшим, заброшенным кораблям.

«Наш спектакль – не историческая реконструкция. Текст Шекспира сегодня так же современен, как и 400 лет назад. Его пьесы – живая природа, которая живет своей жизнью и дает нам простор для сочинительства, трактовок и акцентов сегодняшнего дня», – подчеркивает Половцева.

Роль венецианского купца Антонио исполнит Артем Быстров, ростовщика Шейлока – Сергей Сосновский, Бассанио – Алексей Варущенко, а красавицы Порции – Юлия Ковалева. В спектакле также заняты Мария Карпова, Данил Стеклов, Елизавета Ермакова, Кузьма Котрелёв, Никита Карпинский, Олег Гаас, Виктор Кулюхин, Николай Сальников и Валерий Зазулин.
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Артём БыстровАлексей ВарущенкоОлег ГаасВалерий ЗазулинНикита КарпинскийМария КарповаЮлия КовалёваКузьма КотрелевВиктор КулюхинЕкатерина ПоловцеваНиколай СальниковСергей СосновскийДанил Стеклов
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