Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермской оперы

ревью

Маэстро останется руководить Дягилевским фестивалем и сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna.

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