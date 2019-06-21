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Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермской оперы

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21 июня 2019
Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии musicAeterna. При этом маэстро останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

В ближайшее время на сайте театра будет опубликовано обращение Курентзиса к коллективу и зрителям, уточняет пресс-служба оркестра и хора.


MusicAeterna формирует независимую структуру управления и будет осуществлять концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки. Новый формат его существования предполагает создание творческих резиденций в Санкт-Петербурге и Москве и регулярные выступления в российских регионах. Большая часть концертов будет сопровождаться работой Лаборатории современного зрителя — инициированного Курентзисом просветительского проекта, который создаёт условия для более осмысленного и глубокого восприятия музыки и новых форм театра. Коллектив также продолжит активно гастролировать, представляя сегодняшнюю Россию в Берлине, Вене, Париже, Гамбурге, Баден-Бадене, Лондоне, Нью-Йорке и Токио.

Что касается Дягилевского фестиваля, то он давно вышел за пределы только театрального проекта и стал событием, вовлекающим в свою орбиту десятки городских сообществ, культурных деятелей и институций. Штабом Дягилевского фестиваля и основной площадкой станет Дворец культуры имени Солдатова, кроме того, в проектах фестиваля будет задействовано пространство завода Шпагина. При этом с 2021-го на базе театра Шатле будет создан филиал фестиваля, что соединит Пермь, где импресарио провёл детство, с Парижем, где проходили его знаменитые «Русские сезоны», и утвердит влияние актуального, авторского российского искусства на мировую культуру.
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Пермский театр оперы и балета

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