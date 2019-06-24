Большой театр изменит схему продажи билетов

Большой театр учел озвученные месяц назад Счетной палатой РФ претензии, касающиеся продажи билетов на спектакли Исторической сцены, и с нового сезона изменит свою билетную политику, сообщается на сайте аудиторов.
фото: audit.gov.ru
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», – говорится в официальном письме от генерального директора Большого театра Владимира Урина. В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составляет 860 штук.
Ранее аудиторы выявили, что театр в первую очередь продает билеты на менее востребованные места. Причем продаются эти билеты по паспорту. В то время как билеты на лучшие места – их 328, почти треть зала, вообще не поступают в свободную продажу, а находятся в статусе брони. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.
«Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», – отметил аудитор Михаил Мень.
Также он напомнил, что ГАБТ является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность. С учетом специфики и актуальности вопроса продажи билетов, ведомство обязательно проследит динамику дальнейшего развития ситуации.