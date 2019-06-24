Большой театр изменит схему продажи билетов

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Зло выходит на свободу снова

Так учреждение отреагировало на претензии Счетной палаты РФ.

Смотр пройдет со 2 июля по 1 августа.

Смотр проходил с 15 по 24 июня.

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