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Умерла актриса Алла Покровская

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Новости театра >>
25 июня 2019
Народная артистка России Алла Покровская скончалась сегодня в возрасте 81 года, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. А.П.Чехова, где актриса служила с 2004 года.

Умерла актриса Алла Покровская
фото: Ekaterina Tsvetkova Russian Look Globallookpress

Дата прощания и место похорон пока не известны.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 году в Москве в театральной семье. Мать – режиссер Центрального детского театра Анна Алексеевна Некрасова, отец – знаменитый режиссер-постановщик опер Борис Александрович Покровский. Родители были против театральной карьеры дочери, поэтому после окончания школы Алла Борисовна поступила на филологический факультет педагогического института, но проучилась там лишь один год.

По совету мамы Покровская стала заниматься в театральном кружке при Доме учителя, где занятия вел В. И. Богомолов, актер МХАТа и педагог Школы-студии МХАТ. Благодаря этой подготовке Алла Борисовна смогла поступить в Школу-студию, но сказала об этом родителям только когда прошла третий тур. Первый курс проучилась вольнослушателем, а затем была зачислена студенткой на постоянной основе. После окончания Школы-студии МХАТ в 1959 году (курс В. Станицына) была принята в труппу Московского театра «Современник». С 2004 года служила в МХТ им. А. П. Чехова. В том же году на сцене театра она дебютировала в спектаклях «Мещане» и «Изображая жертву».

Поставила несколько спектаклей в качестве режиссера, в том числе «Ромео и Джульетту» и «Косметику врага» на сцене Московского театра им. А.С.Пушкина.

Алла Покровская работала театральным педагогом, была профессором Школы-студии МХАТ. Преподавала не только в Москве, но и в зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).

Была женой Олега Николаевича Ефремова и матерью актера Михаила Ефремова.
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персоны
Михаил ЕфремовОлег ЕфремовАнна НекрасоваАлла ПокровскаяБорис Покровский (II)
театры
"Современник"Московский театр им. ПушкинаМХТ им. А.Чехова

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