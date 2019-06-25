Умерла актриса Алла Покровская

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 году в Москве в театральной семье. Мать – режиссер Центрального детского театра Анна Алексеевна Некрасова, отец – знаменитый режиссер-постановщик опер Борис Александрович Покровский. Родители были против театральной карьеры дочери, поэтому после окончания школы Алла Борисовна поступила на филологический факультет педагогического института, но проучилась там лишь один год.
По совету мамы Покровская стала заниматься в театральном кружке при Доме учителя, где занятия вел В. И. Богомолов, актер МХАТа и педагог Школы-студии МХАТ. Благодаря этой подготовке Алла Борисовна смогла поступить в Школу-студию, но сказала об этом родителям только когда прошла третий тур. Первый курс проучилась вольнослушателем, а затем была зачислена студенткой на постоянной основе. После окончания Школы-студии МХАТ в 1959 году (курс В. Станицына) была принята в труппу Московского театра «Современник». С 2004 года служила в МХТ им. А. П. Чехова. В том же году на сцене театра она дебютировала в спектаклях «Мещане» и «Изображая жертву».
Алла Покровская работала театральным педагогом, была профессором Школы-студии МХАТ. Преподавала не только в Москве, но и в зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).