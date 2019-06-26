Эдуард Бояков ответил на заявление недовольных руководством артистов МХАТ им.Горького

Театр МХАТ им. Горького, полгода проработавший при новом руководстве во главе с худруком Эдуардом Бояковым, оказался в центре скандала. Группа артистов распространила в соцсетях видеообращение с требованием вернуть на пост директора и художественного руководителя Татьяну Доронину, которая сейчас является президентом театра. В числе претензий, высказанных артистами, – спектакли низкого художественного уровня, которые идут на сцене театра при новом руководстве. Эдуард Бояков ответил на претензии.
фото: mxat-teatr.ru
«Скажем определенно: попытка дискредитировать результаты нашей общей кропотливой работы, вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого «обращения» и желание для начала дать просто сухие цифры, которые являются официальными итогами первого полугодия 2019 года», – отмечается в заявлении.
Согласно этим «сухим цифрам», за минувшие полгода количество зрителей выросло на 24%, а выручка от билетов – более, чем на треть. Количество пожертвований достигло почти 8 млн. рублей (по сравнению с 600 тыс. в 2018 году). Доходы от аренды сцены в свободные от репертуарных спектаклей дни составили более 6 млн. рублей – это на пять с лишним миллионов рублей больше, чем годом ранее.
«Очевидно, что те, кто утверждает, что дела стали идти туго и в творческом, и в хозяйственном отношении, вводят всех в заблуждение, бросают тень и на наш театр, и на нашего учредителя, Министерство культуры РФ», – отмечает Бояков.
Сейчас руководство театра ждет от Татьяны Дорониной предложения по составу художественного совета. Их пока нет. Что же касается нового репертуара, то в заявлении худрука отмечается, что «репертуарная политика нашего театра основана на поиске, проявлении генокода отечественной культуры – чувства патриотизма, чести, совести, семейных, христианских ценностей, творческой свободы, о чем свидетельствуют новые постановки театра».
«Для каждого трезвого и профессионального эксперта очевидно, что наши премьеры нацелены на решение нетривиальных задач и активизацию творческого потенциала труппы - от народных артистов до талантливой молодежи», – подчеркивается в заявлении.