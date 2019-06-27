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Девятый сезон Московского театра мюзикла откроется спектаклем в воздухе

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Новости театра >>
27 июня 2019
Московский театр мюзикла откроет свой девятый сезон 12 сентября премьерой оригинального спектакля «Пари над бездной». Действие постановки в пограничном жанре «циркодрама» происходит не на сцене, а в воздухе над ней. Девять актёров в течение полутора часов будут передвигаться на тонко натянутых канатах, исполняя трюки и передавая языком тела эмоции, переживания, философские размышления, и на твёрдую землю они опустятся только на аплодисментах. Авторами идеи и режиссёрами спектакля выступили Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Над музыкой к нему работает также композитор «Реверса» Миша Мищенко. После премьерных показов постановка отправится в европейское турне, уточняет пресс-служба театра.

Основная интрига сюжета держится в тайне, известно только, что это девять разных историй, сплетённых в одну нитями общей паутины. Девять жизней, непреднамеренно повлиявших друг на друга и сошедшихся в одной точке. Девять судеб с поворотами, знакомыми каждому из нас, все они будут определены одним условием – поисками настоящей любви.

Девятый сезон Московского театра мюзикла откроется спектаклем в воздухе
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла

По словам Андрея Кольцова, «это спектакль о пересечении жизненных путей, сочувствии, сопереживании. Один из главных мотивов этой постановки – понять, что значит побывать в чужой шкуре. В центре постановки человек, который идёт по своему тернистому и крутому жизненному пути. В качестве декораций для этого мы использовали три километра тонких металлических труб, натянутых по всему пространству сцены».

«Пари над бездной» продолжит новое направление, о котором театр громко заявил в феврале 2018-го спектаклем Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной «Реверс». Не вписывающийся в рамки ни одного театрального жанра «Реверс» стёр границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Получив восторженную критику, спектакль был признан одним из главных культурных событий в Москве – его приглашают на гастроли и открывают им международные театральные фестивали.
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