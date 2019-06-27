Теодор Курентзис попрощался с труппой и зрителями Пермской оперы

На сайте Пермского театра оперы и балета
опубликовано письмо Теодора Курентзиса
к труппе театра, с которой он расстанется в новом сезоне.
«Хочу поблагодарить всех тех людей, которые никогда не выходили на сцену, — тех, кто надел венок славы неизвестного. Обнять моих любимых солистов с надеждой, что что-то в их сердцах останется, оркестрантов, хористов, танцоров и всех коллег, которые мне доверились... Моих любимых пермских зрителей, которые прошли этот тяжёлый путь со мной, чтобы говорить в этом письме на одном языке. И, наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашёл бы силы принять решение покинуть свой рай», —
говорится в обращении
.
Неделю назад сообщалось, что Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермской оперы
для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna
. При этом маэстро останется худруком Международного Дягилевского фестиваля
в Перми.