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Теодор Курентзис попрощался с труппой и зрителями Пермской оперы

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Новости театра >>
27 июня 2019
На сайте Пермского театра оперы и балета опубликовано письмо Теодора Курентзиса к труппе театра, с которой он расстанется в новом сезоне.


«Хочу поблагодарить всех тех людей, которые никогда не выходили на сцену, — тех, кто надел венок славы неизвестного. Обнять моих любимых солистов с надеждой, что что-то в их сердцах останется, оркестрантов, хористов, танцоров и всех коллег, которые мне доверились... Моих любимых пермских зрителей, которые прошли этот тяжёлый путь со мной, чтобы говорить в этом письме на одном языке. И, наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашёл бы силы принять решение покинуть свой рай», — говорится в обращении.

Неделю назад сообщалось, что Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермской оперы для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna. При этом маэстро останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
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