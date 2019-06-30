Чеховскую «Чайку» расскажут без слов

Всем известная «Чайка», которая вот уже много лет привлекает театры и режиссёров всех стран, которую уже ставили в совершенно разных вариантах… В этот раз команда спектакля вместе с драматическими артистами решили посмотреть на пьесу под другим углом и рассказать известный сюжет невербально – движением, жестом, эмоцией, чувством, образами, пластикой, дыханием, музыкой.
фото: Пресс-служба «Чеховской студии»
«Если убрать слова, то что останется? Останется всё наше "я", останется чувство, ощущение, дыхание, движение, жест, тело. Тело, которое чувствует, узнаёт, проживает, пропускает через себя; тело, которое знает и может сказать больше, чем любые слова. Тело начинает двигаться, когда нет слов, когда нельзя сказать словами. И, порой, не нужно объяснять, чтобы понять, быть понятым или сделать что-то ясным, а достаточно почувствовать и ощутить это.
Все мы стараемся быть лучше, правильнее, идеальнее, но, если мы честно заглянем внутрь себя, то узнаем, что, на самом деле, у всех нас есть то, что чувствует каждый, но чувствует так, как только он может это почувствовать. Попробуйте описать другому человеку словами свою боль. А свою любовь? Все мы хотим сказать что-то, что, на самом деле, можем сказать только без слов. И все мы полны движения даже когда внешне статичны.
Познакомиться со своей уязвимостью, и, возможно, узнать себя нового через процесс героев, ощущения, движение, атмосферу спектакля – вот то, что мне важно в диалоге со зрителем. Ведь "в пьесе обязательно должна быть любовь." Как и в жизни. Как и в каждом из нас», – рассказала о спектакле Евгения Миляева.