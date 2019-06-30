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Чеховскую «Чайку» расскажут без слов

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Новости театра >>
30 июня 2019
​30 июня в 15:00 в театре «Чеховская студия» при Музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится премьера спектакля «Выстрелы и поцелуи», поставленного хореографом-режиссёром Евгенией Миляевой по пьесе «Чайка». Музыку к постановке написал Александр Девятьяров, за оформление сцены отвечает художник Ольга Васильева. ​Следующий спектакль будет показан в октябре, уточняет пресс-служба «Чеховской студии».

Всем известная «Чайка», которая вот уже много лет привлекает театры и режиссёров всех стран, которую уже ставили в совершенно разных вариантах… В этот раз команда спектакля вместе с драматическими артистами решили посмотреть на пьесу под другим углом и рассказать известный сюжет невербально – движением, жестом, эмоцией, чувством, образами, пластикой, дыханием, музыкой.

Чеховскую «Чайку» расскажут без слов
фото: Пресс-служба «Чеховской студии»

«Если убрать слова, то что останется? Останется всё наше "я", останется чувство, ощущение, дыхание, движение, жест, тело. Тело, которое чувствует, узнаёт, проживает, пропускает через себя; тело, которое знает и может сказать больше, чем любые слова. Тело начинает двигаться, когда нет слов, когда нельзя сказать словами. И, порой, не нужно объяснять, чтобы понять, быть понятым или сделать что-то ясным, а достаточно почувствовать и ощутить это.
Все мы стараемся быть лучше, правильнее, идеальнее, но, если мы честно заглянем внутрь себя, то узнаем, что, на самом деле, у всех нас есть то, что чувствует каждый, но чувствует так, как только он может это почувствовать. Попробуйте описать другому человеку словами свою боль. А свою любовь? Все мы хотим сказать что-то, что, на самом деле, можем сказать только без слов. И все мы полны движения даже когда внешне статичны.
Познакомиться со своей уязвимостью, и, возможно, узнать себя нового через процесс героев, ощущения, движение, атмосферу спектакля – вот то, что мне важно в диалоге со зрителем. Ведь "в пьесе обязательно должна быть любовь." Как и в жизни. Как и в каждом из нас», – рассказала о спектакле Евгения Миляева.

В постановке заняты артисты Иван Кожевников, Наталья Беляева, Виктор Рябов, Светлана Герасимович, Полина Елисеева, Никита Беляев и Андрей Богданов.
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Никита БеляевНаталья БеляеваОльга Васильева (VIII)Светлана ГерасимовичАлександр ДевятьяровПолина ЕлисееваИван Кожевников (II)Евгения МиляеваВиктор Рябов
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Мелиховский театр "Чеховская студия"

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Чеховскую «Чайку» расскажут без слов фотографии
Чеховскую «Чайку» расскажут без слов фотографии
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