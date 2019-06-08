Елена Яковлева и Александр Феклистов репетируют «Медведя» в постановке Панкова

В Центре драматургии и режиссуры под руководством Владимира Панкова идут репетиции нового спектакля, совместного проекта театра и Международного фестиваля имени А.П.Чехова, «Медведь», премьера которого состоится 24 июня, сообщает пресс-служба ЦДР.
фото: teatrcdr.ru
«Спектакль о бесконечной противоречивости женщины. Когда она говорит "нет" – это не значит "нет". Когда говорит "да" – это не значит "да". В тонкостях психологии Чехов ас. К концу пьесы загадок становится еще больше. И никаких разгадок нет. Любовь – игра, которую можно разыгрывать на протяжении всей жизни», – отмечает Владимир Панков.
В основе «Медведя» лежит история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Главные герои в исполнении Елены Яковлевой и Александра Феклистова разыгрывают то ненависть, то любовь, и правила игры в этой комедии известны только им.
Традиционный водевиль переосмысляется в жанре саундрама, и сценическая композиция выстраивается на пересечении оперного и драматического искусства. Арии на итальянском, французском и немецком языках соединяются с классическим исполнением чеховской пьесы, чтобы отразить всю многозначность поединка страстей между персонажами.