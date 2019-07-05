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Директора театра им.Волкова, у которого был конфликт с худруком, уволили

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5 июля 2019
Конфликт в Российском государственном академическом театре драмы имени Волкова, где еще в декабре 2018-го торжественно открывался Год театра, нашел свое неожиданное разрешение. Директора театра Алексея Туркалова уволили, а художественный руководитель Евгений Марчелли сам написал заявление об уходе, сообщает ТАСС.

Директора театра им.Волкова, у которого был конфликт с худруком, уволили
фото: Евгений Марчелли/www.facebook.com/pg/volkovteatr

О конфликте в Ярославском драмтеатре стало известно несколько дней назад, когда более 50 актеров труппы написали письмо министру культуры РФ с просьбой разрешить разногласия между директором и худруком, на стороне которого и были артисты.

В пятницу же об увольнении Туркалова заявил Владимир Мединский.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю [Евгению Марчелли] объявлен выговор», – сказал министр.

Исполняющим обязанности директора театра – по крайней мере до 20 августа – станет его главный бухгалтер.

После этих известий выступил худрук Евгений Марчелли, который сообщил журналистам, что написал заявление об уходе, а также назвал правильным то, что «две стороны исчезают с поля боя».

«Артисты, конечно, будут обижены [моим решением]. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», – сказал теперь уже бывший худрук.
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персоны
Евгений Марчелли
театры
Ярославский драмтеатр

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