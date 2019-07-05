Директора театра им.Волкова, у которого был конфликт с худруком, уволили

фото: Евгений Марчелли/www.facebook.com/pg/volkovteatr
О конфликте в Ярославском драмтеатре стало известно несколько дней назад, когда более 50 актеров труппы написали письмо министру культуры РФ с просьбой разрешить разногласия между директором и худруком, на стороне которого и были артисты.
В пятницу же об увольнении Туркалова заявил Владимир Мединский.
«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю [Евгению Марчелли] объявлен выговор», – сказал министр.
Исполняющим обязанности директора театра – по крайней мере до 20 августа – станет его главный бухгалтер.
После этих известий выступил худрук Евгений Марчелли, который сообщил журналистам, что написал заявление об уходе, а также назвал правильным то, что «две стороны исчезают с поля боя».
«Артисты, конечно, будут обижены [моим решением]. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», – сказал теперь уже бывший худрук.