Бывший худрук театра Волкова начал работу в «Сатириконе»

«В "Сатириконе" начались репетиции нового спектакля. Малоизвестную пьесу А.Н. Островского "Шутники" предложил к постановке худрук театра Константин Райкин, для которого Островский – самый любимый и значительный из русских драматургов. Режиссером в спектакль приглашён Евгений Марчелли. Сценографию создаст Дмитрий Разумов, костюмы – Мария Данилова», – сказано в сообщении.
В постановке будет занято 25 артистов театра, в том числе Денис Суханов, Алёна Разживина, Ульяна Лисицина. Главную роль отца двух дочерей, небогатого чиновника Павла Прохоровича Оброшенова сыграет сам Константин Райкин.
«Этот человек написан с большими возможностями для актёра. Он шут гороховый - он играет такую роль. Он загнан в угол, но его маска позволяет ему унижение превратить в художественный прием и таким образом не стать ничтожеством, растоптанным человеком. Это про то, как достоинство все-таки может победить - тема в нравственном пространстве нашей страны очень важная», – отмечает Райкин.
Евгений Марчелли признался, что не читал «Шутников» до приглашения в «Сатирикон» и сначала пьеса ему «не глянулась». Но затем режиссёр понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить.
«Шутовство – заложенная в каждого необходимость игры. Шутники здесь все! Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. Эту историю хочется одолеть, расшифровать, найти в неё какой-то ход», – подчеркивает Марчелли.
Пьеса «Шутники» написана Островским в 1864 году, она получила от автора жанровый подзаголовок «картины московской жизни», указывая на очень определенное, точное изображение обстоятельств и характеров, в то же время, не укладывающееся в границы традиционных жанров. Премьера состоится в декабре 2019 года.