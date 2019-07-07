Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лев Лещенко готовит мюзикл по «Первой любви» Тургенева

7 июля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
7 июля 2019
Народный артист РСФСР Лев Лещенко готовит мюзикл по мотивам повести Ивана Тургенева «Первая любовь», идею постановки он на этой неделе обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщается на сайте министерства.

Лев Лещенко готовит мюзикл по «Первой любви» Тургенева
фото: mkrf.ru

«Мы пришли посоветоваться насчет площадки, возможности информационной поддержки мюзикла, возможно, грантовой», – рассказал по итогам встречи Лещенко.

По его словам, в мюзикле история, изложенная Тургеневым, будет переделана на современный лад и посвящена отношениям девушки со зрелым богатым мужчиной и молодым человеком, который в нее влюбляется. Сам Лещенко выступит продюсером проекта.

Вместе с певцом во встрече принял участие гендиректор «ГПМ Радио» Юрий Костин, который поделился подробностями проекта.

«В мюзикле будет сделан упор именно на музыкальную часть, хореографии в нем будет совсем немного. Всего прозвучит 15–16 песен. Материал полностью готов, даже есть радиопостановка. Теперь достаточно провести подбор актеров и определиться с площадкой», – отметил Костин.

Ожидается, что премьера мюзикла состоится в 2020 году.
версия для печати
Поиск по меткам
Мюзикл
персоны
Лев Лещенко

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов (II)
Константин Демидов (II)
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Виктория Лукина
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли ДюВолл
Билл Кемпбелл
Йон Пертви
Ринго Старр
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен