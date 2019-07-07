Лев Лещенко готовит мюзикл по «Первой любви» Тургенева

Народный артист РСФСР Лев Лещенко готовит мюзикл по мотивам повести Ивана Тургенева «Первая любовь», идею постановки он на этой неделе обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщается на сайте министерства.
фото: mkrf.ru
«Мы пришли посоветоваться насчет площадки, возможности информационной поддержки мюзикла, возможно, грантовой», – рассказал по итогам встречи Лещенко.
По его словам, в мюзикле история, изложенная Тургеневым, будет переделана на современный лад и посвящена отношениям девушки со зрелым богатым мужчиной и молодым человеком, который в нее влюбляется. Сам Лещенко выступит продюсером проекта.
Вместе с певцом во встрече принял участие гендиректор «ГПМ Радио» Юрий Костин, который поделился подробностями проекта.
«В мюзикле будет сделан упор именно на музыкальную часть, хореографии в нем будет совсем немного. Всего прозвучит 15–16 песен. Материал полностью готов, даже есть радиопостановка. Теперь достаточно провести подбор актеров и определиться с площадкой», – отметил Костин.
Ожидается, что премьера мюзикла состоится в 2020 году.