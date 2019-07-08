Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Валерий Гергиев откроет новый сезон Мариинского театра 8 сентября

8 июля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
8 июля 2019
Мариинский театр откроет свой новый сезон 8 сентября сразу на двух площадках – сначала в Концертном зале выступит Симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева, а вечером на на сцене Мариинского-2 будет представлена премьера сезона 2018/19 – опера «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини в постановке Aрно Бернара. В главных партиях: Мария Баянкина (Минни), Ахмед Агади (Дик Джонсон), Кирилл Жаровин (Джек Рэнс), Андрей Попов (Ник), Олег Сычёв (Эшби), Сергей Романов (Сонора), Глеб Перязев (Джейк Уоллес). Дирижер – Валерий Гергиев, сообщается на сайте театра.

Валерий Гергиев откроет новый сезон Мариинского театра 8 сентября
фото: culture.ru

В середине сентября также на сцене Мариинского-2 состоится российская премьера инновационного шоу «Сны Спящей красавицы», мировая премьера которого прошла в декабре 2018 года в США. Хореограф – Эдвард Клюг, дизайн – Тобиас Греммлер, художник по костюмам – Барт Хесс, художник по свету – Лорен Форт, музыка – NOISIA/Thijs de Vlieger. В главной партии выступит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, ее партнером станет Марайн Радемакер (Национальный балет Нидерландов).

Среди спектаклей в афише Концертного зала будут представлены премьеры сезона 2018/19 – постановки опер «Тангейзер» Рихарда Вагнера и «Кащей Бессмертный» Николая Римского-Корсакова (режиссер – Вячеслав Стародубцев), а также концертное исполнение оперы «Карлик» Александра фон Цемлинского. 26 сентября в Концертном зале состоится первый вечер проекта «Киномузыка в Мариинском». Показ кинофильма Григория Козинцева «Гамлет» пройдет в живом музыкальном сопровождении. Музыку к фильму, который вышел на экраны в 1964 году, написал Дмитрий Шостакович.

Сезон исторической сцены Мариинского театра 21 сентября откроет балет Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова «Лебединое озеро». Среди спектаклей, которые также покажут на исторической сцене – балеты Михаила Фокина «Петрушка» и «Карнавал», «Раймонда» в хореографии Мариуса Петипа и «Бахчисарайский фонтан» Ростислава Захарова, показы которого будут посвящены сразу двум значимым датам – 85-летию мировой премьеры балета и 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Аллы Сизовой.
версия для печати
Поиск по меткам
балеттеатральная премьера
персоны
Диана ВишневаВалерий ГергиевГригорий КозинцевМариус ПетипаАлла СизоваВячеслав СтародубцевМихаил ФокинДмитрий Шостакович
театры
Мариинский театр

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Заметалин
7 июля ушел из жизни продюсер Владимир Заметалин.

День рождения >>

Владимир Белокуров
Алиса Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Жанна Фриске
Кевин Бэйкон
Алексис Дзена
Билли Крадап
Роберт Неппер
Захи Ной
Анжелика Хьюстон
Жан-Филипп Экоффи
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен