Валерий Гергиев откроет новый сезон Мариинского театра 8 сентября

Мариинский театр откроет свой новый сезон 8 сентября сразу на двух площадках – сначала в Концертном зале выступит Симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева, а вечером на на сцене Мариинского-2 будет представлена премьера сезона 2018/19 – опера «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини в постановке Aрно Бернара. В главных партиях: Мария Баянкина (Минни), Ахмед Агади (Дик Джонсон), Кирилл Жаровин (Джек Рэнс), Андрей Попов (Ник), Олег Сычёв (Эшби), Сергей Романов (Сонора), Глеб Перязев (Джейк Уоллес). Дирижер – Валерий Гергиев, сообщается на сайте театра.
фото: culture.ru
В середине сентября также на сцене Мариинского-2 состоится российская премьера инновационного шоу «Сны Спящей красавицы», мировая премьера которого прошла в декабре 2018 года в США. Хореограф – Эдвард Клюг, дизайн – Тобиас Греммлер, художник по костюмам – Барт Хесс, художник по свету – Лорен Форт, музыка – NOISIA/Thijs de Vlieger. В главной партии выступит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, ее партнером станет Марайн Радемакер (Национальный балет Нидерландов).
Среди спектаклей в афише Концертного зала будут представлены премьеры сезона 2018/19 – постановки опер «Тангейзер» Рихарда Вагнера и «Кащей Бессмертный» Николая Римского-Корсакова (режиссер – Вячеслав Стародубцев), а также концертное исполнение оперы «Карлик» Александра фон Цемлинского. 26 сентября в Концертном зале состоится первый вечер проекта «Киномузыка в Мариинском». Показ кинофильма Григория Козинцева «Гамлет» пройдет в живом музыкальном сопровождении. Музыку к фильму, который вышел на экраны в 1964 году, написал Дмитрий Шостакович.
Сезон исторической сцены Мариинского театра 21 сентября откроет балет Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова «Лебединое озеро». Среди спектаклей, которые также покажут на исторической сцене – балеты Михаила Фокина «Петрушка» и «Карнавал», «Раймонда» в хореографии Мариуса Петипа и «Бахчисарайский фонтан» Ростислава Захарова, показы которого будут посвящены сразу двум значимым датам – 85-летию мировой премьеры балета и 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Аллы Сизовой.