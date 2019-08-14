Стали известны претенденты на пост худрука Волковского театра

Большинство претендентов в разное время сотрудничали с театром. Азаров с 2014 по 2016 годы работал там режиссером, его постановка оперы «Доктор Гааза» в 2016 году была удостоена шести номинаций на «Золотую маску». Ларин с 2012 года находится на посту главного режиссера Ярославского театра юного зрителя им. В. С. Розова. Мархолиа руководил Севастопольским театром им. А. В Луначарского и Ярославским ТЮЗом, а в 2018 году он поставил на сцене Театра им. Волкова спектакль «Братья Карамазовы». Режиссер Владимир Алеников также поставил в театре Волкова несколько спектаклей.
Всем им 16 августа в Российском фонде культуры предстоит представить собственные концепции развития Театра Волкова. В комиссию по рассмотрению концепций развития театра, как сообщается на сайте Минкультуры. вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театраСергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТаАлексей Бородин, представители Театра драмы имени Ф. Волкова, другие представители театральной общественности, заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, представители Министерства, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.