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Стали известны претенденты на пост худрука Волковского театра

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Новости театра >>
14 августа 2019
Министерство культуры РФ объявило список претендентов на пост художественного руководителя Театр драмы имени Федора Волкова, откуда в июле ушел Евгений Марчелли.

Стали известны претенденты на пост худрука Волковского театра
фото: www.facebook.com/pg/volkovteatr

По данным ТАСС, на должность претендуют Денис Азаров, Владимир Алеников, Владимир Гурфинкель, Олег Ефремов, Алексей Казаков, Игорь Ларин, Роман Мархолиа, Михаил Цитриняк и Сергей Пускепалис. Последний чаще всего СМИ назывался как самый возможный кандидат на пост худрука театра Волкова.

Большинство претендентов в разное время сотрудничали с театром. Азаров с 2014 по 2016 годы работал там режиссером, его постановка оперы «Доктор Гааза» в 2016 году была удостоена шести номинаций на «Золотую маску». Ларин с 2012 года находится на посту главного режиссера Ярославского театра юного зрителя им. В. С. Розова. Мархолиа руководил Севастопольским театром им. А. В Луначарского и Ярославским ТЮЗом, а в 2018 году он поставил на сцене Театра им. Волкова спектакль «Братья Карамазовы». Режиссер Владимир Алеников также поставил в театре Волкова несколько спектаклей.

Ефремов с 2010 года находится в должности художественного руководителя Подольского драматического театра. Гурфинкель работал главным режиссером Екатеринбургского театра драмы, а также руководил Челябинским театром драмы, до ноября 2018 года был директором и главным режиссером Пермского академического «Театра-театра». Казаков с 2008 года являлся художественным руководителем московского театра «Откровение». Цитриняк ставил спектакли в Театре им. Вахтангова и театре «Содружество актеров Таганки».

Всем им 16 августа в Российском фонде культуры предстоит представить собственные концепции развития Театра Волкова. В комиссию по рассмотрению концепций развития театра, как сообщается на сайте Минкультуры. вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, представители Театра драмы имени Ф. Волкова, другие представители театральной общественности, заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, представители Министерства, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
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