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Театр Волкова возглавит Сергей Пускепалис

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Новости театра >>
16 августа 2019
Новым художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова после ухода оттуда Евгения Марчелли станет актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Театр Волкова возглавит Сергей Пускепалис

Именно его концепция развития театра была признана лучшей на состоявшейся в пятницу очной защите, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Павла Степанова.

Сергей Пускепалис подчеркнул, что Волковский театр сейчас находится в «творческом тонусе», потенциал труппы можно только развивать. Он считает, что учреждение необходимо сделать привлекательным для туристов, что увеличит посещаемость. Репертуар, по мнению Пускепалиса, должен подчиняться требованием русской классики, но современная драматургия тоже должна находить место в афише.

Помимо Пускепалиса на должность худрука претендовали Денис Азаров, Владимир Алеников, Владимир Гурфинкель, Олег Ефремов, Алексей Казаков, Игорь Ларин, Роман Мархолиа и Михаил Цитриняк.

В комиссию по рассмотрению концепций развития театра входили глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, представители Театра драмы имени Ф. Волкова, другие представители театральной общественности, заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, представители Министерства, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
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персоны
Владимир АлениковСергей БезруковАлексей БородинВладимир ГурфинкельАлексей КазаковАлександр КалягинЕвгений КнязевРоман МархолияЕвгений МарчеллиВладимир МашковАндрей МогучийСергей ПускепалисПавел Степанов (V)Михаил Цитриняк
театры
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