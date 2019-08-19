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Бродвейский мюзикл «Первое свидание» покажут в России

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Новости театра >>
19 августа 2019
Театральные компании «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева 23 сентября представят в Театре МДМ первый в России бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание», сообщает пресс-служба компаний.

Бродвейский мюзикл «Первое свидание» покажут в России

Действие будет разворачиваться не в традиционном театральном зале, а в баре, в который превратится красивое фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки.

«Это еще один дерзкий творческий эксперимент, в успехе которого мы не сомневаемся. В Москве не было и нет ничего подобного! Вы проводите свой вечер в непринужденной приятной расслабленной атмосфере с бокалом вина, находясь как бы внутри самого мюзикла рядом с его героями, которые пришли в этот бар на свое первое свидание. Вы наблюдаете за ними, наслаждаясь отличной современной живой музыкой, остроумными диалогами и пикировками персонажей, так похожих на всех нас. Мы уверены, что этот необычный формат театрального вечера полюбится и театралам, а в особенности, поклонникам мюзиклов, и завсегдатаем клубов, и вообще всем, кто любит красиво, необычно и осмысленно проводить свободное время в хорошей компании», – говорит Богачев.

Главные роли исполнят Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и другие.
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