Бродвейский мюзикл «Первое свидание» покажут в России

Театральные компании «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева
23 сентября представят в Театре МДМ
первый в России бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание
», сообщает пресс-служба компаний.
Действие будет разворачиваться не в традиционном театральном зале, а в баре, в который превратится красивое фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки.
«Это еще один дерзкий творческий эксперимент, в успехе которого мы не сомневаемся. В Москве не было и нет ничего подобного! Вы проводите свой вечер в непринужденной приятной расслабленной атмосфере с бокалом вина, находясь как бы внутри самого мюзикла рядом с его героями, которые пришли в этот бар на свое первое свидание. Вы наблюдаете за ними, наслаждаясь отличной современной живой музыкой, остроумными диалогами и пикировками персонажей, так похожих на всех нас. Мы уверены, что этот необычный формат театрального вечера полюбится и театралам, а в особенности, поклонникам мюзиклов, и завсегдатаем клубов, и вообще всем, кто любит красиво, необычно и осмысленно проводить свободное время в хорошей компании
», – говорит Богачев.
Главные роли исполнят Павел Лёвкин
, Юлия Чуракова
, Станислав Беляев
, Юлия Ива
, Олег Савцов
, Алексей Бобров
, Екатерина Лисоченко
, Александр Казьмин
и другие.