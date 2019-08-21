Театр мюзикла покажет отрывок из нового шоу в парке

Московский театр мюзикла
представит получасовой фрагмент своего нового шоу «Пари над бездной» для всех желающих 22 августа в парке Сокольники. Показ пройдет в рамках проекта «Открытые репетиции», сообщает пресс-служба театра.
Это финальный показ в рамках проекта «Открытые репетиции» — совместной программы ведущих московских театров и «Мосгорпарка», приуроченной к Году театра в России.
«Пари над бездной» – постановка в пограничном театрально-цирковом жанре Cirque Nouveau, объединяющая в себе акробатику, хореографию и драму. Режиссеры театра, Андрей Кольцов
и Ирина Дрожжина
, ранее ставили акробатическую драму «Реверс» и номера для Cirque Du Soleil и The 7 Fingers. Новое шоу станет первым в истории спектаклем, действие которого происходит между небом и землей. Постановка в пограничном жанре Cirque Nouveau выведет физический театр на принципиально новый уровень: всё действие будет происходить исключительно в воздухе, а на твердую землю актеры опустятся только на аплодисментах.
Премьера спектакля «Пари над бездной» в Московском театре мюзикла состоится 12 сентября.