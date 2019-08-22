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Спектакли Берлинского фестиваля «Мир русского театра» можно будет увидеть в Москве

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Новости театра >>
22 августа 2019
Спектакли 3-го Международного фестиваля «Мир русского театра», организованного журналом «Театрал» в июне в Берлине, теперь покажут в Москве, сообщает пресс-служба смотра.

Спектакли Берлинского фестиваля «Мир русского театра» можно будет увидеть в Москве
фото: "Поверх барьеров"

С 4 по 7 сентября столичные зрители смогут увидеть постановки русских театров из Нью-Йорка, Тель-Авива и Варшавы. Так, 4-5 сентября на Симоновской сцене театра им. Вахтангова театр «Zero» (Израиль, Тель-Авив) представит публике спектакль «Женщина в песках» по одноименному роману Кобо Абе. Это экзотическая притча о любителе-энтомологе, который попал в плен к местным жителям, вынужденным спасать свою деревню от вечно прибывающего песка. Помимо трогательной любовной истории, спектакль полюбился зрителям благодаря удивительной игре света, необычной сценографии и пластической технике актеров. Театр ZERO основан в 2003 году Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой. Сейчас в репертуаре — более 30 спектаклей, поставленных по произведениям классиков мировой литературы.

На этой же сцене 6 сентября можно будет увидеть постановку «Ласточка» польского театра «ОК», созданного в 2017 году фондом «Открытый занавес» на сцене «Русского центра культуры и науки» в Варшаве. «Ласточка» по мотивам рассказа Тургенева – музыкальная драма режиссера Жанны Герасимовой, в которой русский фольклор, языческие и христианские мотивы и старославянские песни, переплетаются с фантасмагорическим сюжетом о парализованной девушке. В своем одиночестве она вынуждена обрести друга в собственном Альтер эго – духе-двойнике, который приходит к ней во снах. Мир спектакля прекрасен звучащей музыкой, датированной началом XII века, и живописными красками русских художников.

7 сентября театр «Мост» в качестве партнера международного фестиваля «Мир русского театра» завершит программу спектаклем о Борисе Пастернаке «Поверх барьеров» Нью-Йоркского литературного театра «Диалог».Театр был основан в 2003 году Ириной Волкович на базе серии программ «Русская литература и театр», проходивших в Центральной публичной библиотеке Нью-Йорка. «Поверх барьеров» – это взгляд на сложную судьбу великого русского поэта и писателя, нобелевского лауреата Бориса Пастернака глазами трех его возлюбленных - его первой жены Евгении Лурье, второй – Зинаиды Нейгауз и Ольги Ивинской. Близкие люди гения проходят через те же испытания, что и он сам, открывая зрителю неожиданного Бориса Пастернака.
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Спектакли Берлинского фестиваля «Мир русского театра» можно будет увидеть в Москве фотографии
Спектакли Берлинского фестиваля «Мир русского театра» можно будет увидеть в Москве фотографии
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