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Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» возвращается на сцену

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Новости театра >>
23 августа 2019
Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) и «Новая опера» подготовили музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!», премьера которого состоится 22 сентября в театре «Новая опера», сообщает пресс-служба спектакля.

Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» возвращается на сцену

В спектакле играют одаренные дети-актеры и солисты театра. Много лет назад в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом.

«Конечно, приятно вспоминать свою первую детскую большую роль, Приятно было играть Хулигана! И очень интересная тема поднята в произведении - дети всегда мечтают делать все что угодно, но только не учиться и не трудиться. Кончено, когда мы хотели стать муравьями, бабочками, воробьями, мы не понимали, что и птицы, и насекомые вынуждены выполнять намеченную цель в работе, и, наверное, это понимание уже тогда стало моим девизом в жизни и творчестве», – поделился Басков.

Государственный Детский Музыкальный Театр Юного Актера (ДМТЮА) - лидер детского театрального движения в России. Его - режиссер, педагог, заслуженный артист России Александр Федоров. ДМТЮА - первый в России «профессиональный театр детей», где детская труппа, прошедшая профессиональную подготовку, играет спектакли в обычном для репертуарного театра режиме - на всех этапах - от выпуска до проката.
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Детский музыкальный театр юного актераТеатр Новая Опера

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