ревью

Заявки можно подавать со 2 по 20 сентября.

Фонд кино объявил о новых конкурсах на получение господдержки

В самой первой постановке роль мальчика играл юный Николай Басков.

Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» возвращается на сцену

Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками

«Охотник за разумом». Второй сезон: Страшнее трупов только сверхурочные

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Медведю Бриару его друзьям предстоит пережить невероятные приключения в доисторическом мире.

Показы пройдут с 4 по 7 сентября.

Спектакли Берлинского фестиваля «Мир русского театра» можно будет увидеть в Москве

Обзор сериалов

«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

Создатель «Полицейского с Рублевки» – теперь о других «бюджетниках»