Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» возвращается на сцену

Детский музыкальный театр юного актера
(ДМТЮА) и «Новая опера»
подготовили музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!», премьера которого состоится 22 сентября в театре «Новая опера», сообщает пресс-служба спектакля.
В спектакле играют одаренные дети-актеры и солисты театра. Много лет назад в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков
, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом.
«Конечно, приятно вспоминать свою первую детскую большую роль, Приятно было играть Хулигана! И очень интересная тема поднята в произведении - дети всегда мечтают делать все что угодно, но только не учиться и не трудиться. Кончено, когда мы хотели стать муравьями, бабочками, воробьями, мы не понимали, что и птицы, и насекомые вынуждены выполнять намеченную цель в работе, и, наверное, это понимание уже тогда стало моим девизом в жизни и творчестве
», – поделился Басков.
Государственный Детский Музыкальный Театр Юного Актера (ДМТЮА) - лидер детского театрального движения в России. Его - режиссер, педагог, заслуженный артист России Александр Федоров
. ДМТЮА - первый в России «профессиональный театр детей», где детская труппа, прошедшая профессиональную подготовку, играет спектакли в обычном для репертуарного театра режиме - на всех этапах - от выпуска до проката.