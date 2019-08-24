Валерия Ланская
сыграет главную роль в спектакле по пьесе Ярославы Пулинович
«Тот самый день
», который ставит молодой режиссёр Денис Азаров
. Премьера постановки состоится в столичной «Школе современной пьесы
» 25 января на сцене «Эрмитаж», уточняет пресс-служба театра.
По словам Дениса Азарова, «это пьеса о том, что молодую женщину мама заставляет родить ребёнка, и она идёт в одну ночь, ту самую ночь, когда у неё складываются все анализы, по клубам и пытается найти мужчину, который бы стал отцом её ребенка. Сюжет, в сущности, абсурдистский. Мы делаем жёсткую историю, без вертикалей, это бытовая бытовуха, в которой рассказывается о том, что мужчины сегодня пассивны. Пьеса будет решена через главную героиню Марию, которая существует в контексте, где ей все говорят, что нужно делать. Это очень важно. Вот эта 37-летняя женщина, ей в принципе всё равно, когда ей говорят: "А ты за кого голосуешь, за Навального или за Путина?". И она не знает, как на это ответить. "Надо работать, надо рожать детей", — ей постоянно навязывают стиль жизни, поэтому у нас появляется ток-шоу, в котором ей тоже всё время внушают какие-то мысли. Художник спектакля — Николай Симонов, и мы с ним делаем пространство, которое будет выходить в зал. Звуковым оформлением занимается Филипп Карецос, и мы создаём подробную звуковую и шумовую среду. Главную героиню играет Валерия Ланская, специально приглашённая на эту роль в театр. Мы пытаемся найти такого персонажа, который в сегодняшнем информационном потоке живёт по-своему и пытается быть самим собой, но мир ему этого не даёт, т.е. никакого хэппи-энда, никто никого не родил».
«"Тот самый день" для меня как раз эксперимент. Во-первых, это комедия. Я никогда не писала комедии, обычно трагикомедии или мелодрамы. Во-вторых, в ней есть элементы сатиры с политическими нотками. Это история о работнице музея по имени Мария, которая решила найти любовь. Писала я её в Америке, будучи резиденткой Айовского университета. Я никогда не жила за границей, это был первый мой опыт — три месяца вдали от Родины. Через какое-то время у меня возникло чувство, что я как бы отдалилась и посмотрела на себя саму и на нашу страну со стороны. И мне стало, с одной стороны, грустно, а с другой — гомерически смешно. Я вдруг поняла, как мы выглядим в глазах людей, которые не живут в нашей стане, и это такой сюр и абсурд, что никакой реакции, кроме смеха, быть не может», —
рассказала о своей пьесе Ярослава Пулинович.
В новом сезоне поклонников «Школы современной пьесы» также ожидают премьеры сатирической пьесы Андрея Райкина
«Задняя часть слона
» с Юрием Черновым
и камерной исповедальной драмы «Фаина. Эшелон
», поставленной Иосифом Райхельгаузом
по книге его матери Фаины Райхельгауз
с Еленой Санаевой
в главной роли. В самом начале сезона для посетителей откроется экспозиция под названием «Эрмитаж в Эрмитаже
», а в День города 7 сентября театр проведёт в саду «Эрмитаж» Театральный марш, на котором будет представлена презентация спектакля «На Трубе
» с участием Татьяны Веденеевой
, Вадима Колганова
, Ивана Мамонова
, Татьяны Цирениной
, Юрия Чернова и других актёров Школы.